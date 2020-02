Le château de Cendrillon de Disney World fait peau neuve pour le 70e anniversaire du film

Walt Disney World’s Cendrillon château sera bientôt un peu différent. Inspirée par une variété de châteaux de la vie réelle à travers le monde, la maison de conte de fées de Cendrillon est l’une des caractéristiques les plus distinctives de Disney World depuis 1971.

Le château emblématique est également la pièce maîtresse du logo Disney, ce qui en fait sans doute l’un des symboles d’entreprise les plus reconnaissables de la planète. Même ceux qui ne connaissent pas le château par son nom l’associent à Disney, et à 183 pieds de haut, il mesure plus de 100 pieds de plus que le château de la Belle au bois dormant, qui se trouve à Disneyland en Californie. Au fil des ans, il y a eu de nombreux films et personnages qui ont gagné une base de fans plus large que Cendrillon, mais le personnage éponyme de Disney et son conte de chiffons à la richesse est resté une sensation de la culture pop depuis qu’il est devenu un long métrage d’animation en 1950. Aujourd’hui, le film s’est toujours cimenté comme un élément essentiel du cinéma, grâce à son utilisation du relooking à l’écran – une technique encore utilisée aujourd’hui pour souligner la transformation d’un personnage du geek au chic. Et avec 2020 ayant la distinction de marquer le 70e anniversaire de la sortie de Cendrillon, Disney a décidé que quelque chose de spécial devait être fait pour marquer l’occasion.

Étant Cendrillon, Disney comprend l’importance substantielle du personnage pour sa marque. Soixante-dix ans, c’est très long pour un personnage qui reste pertinent aux yeux du public et pour célébrer cet exploit, le château de Cendrillon à Walt Disney World, en Floride, subit sa propre cure de jouvence. Le nouveau look ne sera pas un changement radical, mais gardera les choses de bon goût et attrayantes, sans altérer la structure internationalement reconnaissable du château. Vous pouvez consulter la première image de l’art conceptuel du château transformé ci-dessous, grâce au blog Disney Parks.

Comme on peut le voir sur l’image, la cure de jouvence transformera les couleurs de la structure en une légère nuance de rose avec du bleu royal et juste les bonnes quantités de garniture dorée. Les travaux de rénovation devraient commencer très bientôt et se poursuivront tout au long de la saison estivale chargée. Cependant, ceux qui planifient une visite à Disney World pendant cette période n’ont pas à s’inquiéter de manquer l’un des divertissements en direct qui se déroulent devant le château bien-aimé. Les performances de la Royal Friendship Faire de Mickey et de Happily Ever After se poursuivront tout au long de l’été, garantissant que pendant que le château se prépare pour sa grande révélation, le travail ne fera toujours pas obstacle au plaisir des invités.

Pour les inconditionnels de Disney, Cendrillon château est l’un des éléments les plus essentiels de tout ce qui est Disney. C’est formidable de voir le célèbre parc d’attractions honorer une partie intégrante de son histoire, d’autant plus que le remake en direct du film d’animation de 2015 n’a pas atteint les mêmes hauteurs que les autres adaptations en direct de Disney. Néanmoins, c’est une cure de jouvence qui ne manquera pas de faire impression sur les visiteurs de tous âges dans la station balnéaire la plus visitée au monde.

Source: Blog des parcs Disney

