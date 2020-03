Le chevalier noir est toujours le film de super-héros le plus important

Le Chevalier Noir peut encore être le pilier le plus important soutenant le genre de super-héros. La suite très attendue de Batman Begins, qui a établi les fondements d’une approche plus sordide de Batman, a parfaitement étendu le développement du personnage et la complexité narrative d’une manière qu’aucun film de bande dessinée n’avait fait auparavant et que peu font à ce jour. Ce niveau de qualité a suscité un immense respect de la part des critiques et du public et a fait ses preuves au box-office, devenant le premier film de bande dessinée à rapporter plus d’un milliard de dollars dans le monde.

Auparavant, les films de Batman avaient quelque peu diminué la révérence pour le personnage de DC. Après l’échec de Batman & Robin, les X-Men de Marvel ont fait leurs débuts et ont suivi les traces de Superman de Richard Donner, donnant au matériau source une gravité et un réalisme qui n’avaient pas encore été vus auparavant. C’est là que le réalisateur Christopher Nolan a trouvé son rythme pour The Dark Knight. Non seulement il a abordé Batman avec respect et fidélité, mais il a empreint l’univers de thèmes et d’idées significatifs.

Les films de bandes dessinées depuis, y compris d’autres itérations de Batman, ont certainement pris des notes mais sont rarement récompensés avec le même type de succès, narrativement ou financièrement. Associé à Iron Man, The Dark Knight a véritablement marqué la naissance du film de super-héros contemporain, car chaque titre de super-héros a depuis tenté d’imiter Iron Man ou The Dark Knight. De l’écriture à l’exposition, l’héritage de The Dark Knight a perduré à la fois à Hollywood et dans l’esprit du public pour des raisons vitales.

Le chevalier noir a ouvert la voie aux films de super-héros modernes

Plusieurs éléments que nous tenons peut-être pour acquis maintenant dans le genre de la bande dessinée ont été présentés en toute confiance par Warner Bros en 2008. Du scénario du film à sa commercialisation et à son exposition, The Dark Knight a réécrit le livre pour le succès, et a sans doute contribué à prolonger la durée de vie des films de bandes dessinées à Hollywood.

Tout d’abord, cela a ouvert de nouvelles possibilités tonales. Grâce à son niveau de détail et à la précision de l’intrigue, le film a fonctionné de manière similaire à un drame policier plutôt qu’à un fil de bande dessinée absurde de méchant de la semaine – quelque chose pour lequel les films de super-héros ont été particulièrement attaqués pendant cette période, mieux résumés par Sam Raimi. Trilogie Spider-Man. Ces films avaient bien sûr des avantages, mais The Dark Knight offrait une rupture bien nécessaire d’un format ringard et périmé en incorporant différents éléments de genre, transformant efficacement un film de “super-héros” en un film sérieux. Aujourd’hui, cette influence du sérieux peut être observée dans les vibrations politiques du thriller de Captain America: The Winter Soldier, ou dans les éléments tragiques de Logan.

De plus, la bataille de Christopher Nolan pour tourner en IMAX a abouti à une option unique et passionnante pour les cinéphiles et a certainement aidé l’appel de The Dark Knight lors de sa sortie initiale. Ses projections à guichets fermés dans les cinémas IMAX conduisent inévitablement au format de devenir un nouvel aliment de base pour les superproductions; il a contribué à la naissance d’une ère nouvelle et fructueuse pour l’exposition.

Mis à part son milliard de dollars brut, le triomphe le plus notable du film est survenu pendant la saison des récompenses. La victoire du meilleur acteur du Dark Knight pour le Joker de Heath Ledger, ainsi que sept nominations supplémentaires, ont amené les films de bandes dessinées à un niveau de reconnaissance de l’Académie sans précédent (et attendu depuis longtemps) et une vague inévitable de respect dans le processus. Le snobisme habituel envers les super-héros à Hollywood a commencé à s’éteindre, et c’est la victoire de The Dark Knight qui a contribué à déclencher sa disparition. Les lauréats des Oscars Black Panther, Joker et les futurs films de bandes dessinées seront à jamais redevables au croisé capé.

Les films de bandes dessinées sont toujours comparables à The Dark Knight

Pour le meilleur ou pour le pire, chaque film d’action réalisé depuis 2008 semble tirer des similitudes qui vont des hommages visuels aimants aux aspirants Batman. Dans la foulée de The Dark Knight, les méchants de The Avengers, Skyfall et Star Trek Into Darkness se sont tous souvenus de l’astuce du Joker consistant à se faire prendre délibérément et à être enfermé dans une cellule de prison, pour s’échapper uniquement lorsque le chaos planifié s’est ensuivi. Et au-delà de la mise en miroir du scénario, les thèmes explosifs et percutants du compositeur Hans Zimmer sont devenus le son de prédilection des films d’aventure à gros budget, avec des styles similaires entendus dans Mad Max: Fury Road et Blade Runner 2049 (également composé par Zimmer).

Plus particulièrement cependant, parce que Nolan a respectueusement façonné un réalisme granuleux à partir de l’univers sombre et fantastique de la bande dessinée, une nouvelle tendance erronée à Hollywood a été lancée. Les années 2010 ont commodément commencé l’ère du «redémarrage sombre et granuleux», réintroduisant des propriétés qui «nolanisaient» auparavant des adresses IP fantaisistes ou campantes, non limitées à GI Joe: The Rise of Cobra, Robin Hood, RoboCop et Power Rangers, qui tous délibérément raté les marques frappées par leurs sources.

Sans surprise, la «nanolisation» a principalement pris la forme de la propre production de DC. Dans une tentative de trop capitaliser sur la légitimité critique de TDK, le désir de DC de créer quelque chose de «sombre», «énervé» et «réel» a pris la priorité absolue et a assombri les eaux de la narration perspicace et émotionnelle. Le réalisateur Zack Snyder et le DCEU, aujourd’hui disparu, ont critiqué durement cette approche, car les critiques ont déploré que le caractère, le thème, les messages et la dimension se soient perdus dans des palettes de couleurs troubles et un dialogue noble et prétentieux.

Le chevalier noir a en effet été félicité pour une vision similaire, mais aussi pour sa légèreté, qui a privé le film d’une chance de se sentir fantaisiste ou sombre pour le noir. Après le succès d’un milliard de dollars du Joker de Todd Phillips, Warner Bros.apparaît apparemment de retour aux films sincères et autonomes qui justifient des comparaisons favorables avec Nolan et peuvent aider à payer l’influence de The Dark Knight de manière significative.

Le chevalier noir est une histoire intemporelle qui se tient seule

Au cours de la prochaine décennie, lorsque le MCU régnera probablement encore en maître (22 films et plus), il pourrait être facile de noyer une série de films qui n’a vu que trois entrées. Ce serait cependant un oubli lamentable, car la trilogie The Dark Knight propose quelque chose que peu de franchises modernes sont prêtes à reproduire. Contrairement aux films MCU, tous les trois fonctionnent en tant que récits individuels, sans nécessiter l’assistance d’une douzaine d’autres films.

Sans la première et la dernière entrée, The Dark Knight est toujours une histoire propre et autonome. Le méchant de retour Scarecrow fonctionne comme un obstacle léger pour Batman à aborder rapidement, et la séquence finale, accompagnée de la narration climatique légendaire de Gordon, fournit une fin appropriée et satisfaisante à la légende de Batman. La suite de l’histoire dans The Dark Knight Rises était bien sûr un ajout bienvenu, mais un sentiment de mystère et un manque de résolution écrasant est parfaitement emblématique de l’image tragique et mystérieuse de Batman.

Avec l’aide du casting parfait, des interprétations fidèles de Batman, du Joker, de Two-Face et de Gordon sont créées, mais le script développe cela avec une complexité de jeu d’échecs, créant sans doute la dynamique la plus juxtaposée de tous les films de super-héros. Entrelacé avec des messages de moralité et de chaos, le processus menant à l’échec de la mission de Batman et Gordon de restaurer l’espoir de Gotham offre un aperçu thématique incroyablement réfléchi et douloureux. Même une décennie plus tard, aucun film de super-héros ne se rapproche de la réplication Le Chevalier Noir.

