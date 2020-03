Le cinéma de super-héros est-il devenu complaisant?

Le cinéma de super-héros doit prendre un virage dans ses productions pour sortir du cycle de complaisance dans lequel il est pris au piège

C’est un euphémisme de dire que la popularité des films de super-héros est à son plus haut niveau. Chaque année, comme une horloge, il est presque garanti qu’un film du Univers cinématographique Marvel ou un projet de DC Comics Ce sera un succès retentissant au box-office. Cependant, d’un certain point de vue, les choses ne recherchent pas nécessairement le genre dans son ensemble. Ces dernières années, plusieurs films sont sortis avec une qualité qui se situe juste au-dessus de la médiocrité, laissant les films de super-héros dans un cycle de complaisance. La même structure, le manque de liberté créative et l’obsession de créer des univers cinématographiques s’ajoutent à une illusion sans fin de films conçus pour faire de l’argent et rien d’autre.

Jon Favreau donne des instructions à Robert Downey Jr. sur le tournage d’Iron Man (2008)

Contrairement à Iron man 2008, qui a vieilli comme du bon vin, certains des films les plus rudimentaires de l’UCM ne le feront pas. La raison pour laquelle le premier film de la franchise fonctionne toujours est que Marvel Studios n’avait pas de gros budget pour surcharger le projet et avait une indépendance créative qui était un peu plus limitée après l’acquisition de la société par Disney. Bien sûr, cela a changé au fil des ans avec la popularité de la franchise permettant au studio d’augmenter le budget, entraînant un spectacle massif. Là où ce développement a nui à la franchise, Captain Marvel à partir de 2018. La scène de la bataille spatiale vers la fin du film manquait de profondeur émotionnelle, retirant complètement le spectateur de l’apogée du film. Captain Marvel n’était pas le premier film à souffrir de ces problèmes, mais il fait partie d’un problème plus vaste qui traverse le genre: l’obsession des univers cinématographiques.

Edgar Wright est l’une des victimes les plus célèbres de la béquille dans l’univers cinématographique. Curieusement, son film Ant-Man était censé être l’un des premiers films UCM. Bien sûr, ce n’était pas le cas parce que les limitations créatives qui accompagnent une franchise connective ont fait que Wright a abandonné le projet. Parfois, l’implication du studio dans des projets de super-héros rend les films beaucoup moins uniques. C’est pourquoi de nombreux fans espèrent que de grands projets d’équipe trouveront leur chemin sur le grand écran, trouvant qu’il est plus facile d’accueillir la série plutôt que les histoires solo banales qui composent simplement les plus grandes.

Marvel Ant-Man ..

Cependant, le problème est que plus le film est gros, plus les paris sont petits. Le manque de risque dans les films de super-héros est surprenant, c’est pourquoi Avengers: Fin de partie cela n’a pas fonctionné pour certaines personnes. Après la fin surprenante de Avengers: Infinity War son suivi a frappé les théâtres comme un raz de marée, réparant tout avec un dispositif de complot de cliché. Certains diront que la mort d’Iron Man et la retraite de Captain America prouvent que le film avait beaucoup en jeu, mais Robert Downey Jr.avait déjà un pied devant la porte de l’UCM et Chris Evans était clairement prêt à passer le relais.

D’un autre côté, les films DC semblent bénéficier en s’éloignant d’avoir un univers cinématographique, surtout après le succès de Joker de Todd Phillips. Voir le public sortir en masse pour regarder un film qui n’est pas lié à une histoire plus grande prouve que le genre a un avenir dans la narration unique. Alors que Marvel continue de triompher dans le jeu de franchise, DC a des paris comme The Batman qui peuvent continuer à conduire le genre tout en offrant un succès critique et bien sûr de grands avantages.

Garder les histoires séparées permet également de prendre des libertés créatives qui ne seraient normalement pas vues dans un film qui doit mettre en place une suite ou un autre épisode de la franchise. Si cette façon de penser devient plus la norme dans le genre des super-héros, beaucoup plus de films finiront comme Joker au lieu d’être oubliés par les téléspectateurs dès qu’ils quittent le théâtre.

