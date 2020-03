Le co-créateur de Spider Gwen conçoit une nouvelle tenue Superteen

En juin, Archie Comics ressuscite le super-héros Betty Cooper Superteen pour un nouveau one-shot avec un nouveau design.

Superteen, l’alter ego super-héros Betty Cooper d’Archie Comics, reviendra pour un nouveau one-shot cet été. De plus, la version super-héros du voisin résident de Riverdale présentera un nouveau design avec l’aimable autorisation du co-créateur de Spider-Gwen Robbi Rodríguez.

Écrit par Danielle Paige (Mera: Tidebreaker, Dorothy Must Die) et illustré par Brittney Williams (Betty & Veronica: The Bond of Friendship, Hellcat!), Better Cooper: Superteen # 1 est prévue pour frapper les magasins de bandes dessinées aux États-Unis en juin 2020. Dans cette réinvention de l’origine de Superteen, Betty reçoit des super pouvoirs destinés à l’aider dans ses nombreux efforts altruistes. Cependant, avec un nouveau héros vient un nouveau méchant, et ce méchant pourrait être le meilleur ami de Betty, Veronica Lodge.

“Je dois tout écrire, des savons à Oz, des contes de fées à Mera en passant par Aquaman”, a déclaré Paige. «L’amitié / rivalité de Betty et Veronica est aussi épique que ces mondes avec toute leur histoire et leur drame. Et donnez aux superpuissances de Betty et Veronica leurs charges. Mon souhait est que les lecteurs aiment tourner les pages autant qu’ils ont aimé les écrire. Et avoir pu s’associer à Brittney Williams, dont l’art émerge avec le pouvoir et la créativité des filles, a été une grande joie. »

“Betty Cooper, une super-héroïne adolescente; C’est cool ça? ” Ajouta Williams. Vous ne voulez pas manquer que Betty affronte amis et ennemis dans cette nouvelle série! L’art est très similaire à ce que j’ai fait précédemment avec Betty & Veronica: The Bond of Friendship, mais avec quelques éléments du film noir et des classiques des super-héros. »

La personnalité Superteen de Betty Cooper remonte au boom des super-héros des années 1960, lorsque Archie Comics a présenté des incarnations héroïques d’adolescents de Riverdale. Les aventures de Superteen, Pureheart the Powerful (Archie Andrews), Captain Hero (Jughead Jones) et Evilheart (Reggie Mantle) ont été racontées sous le nom d’Archie’s Super Teens, un segment récurrent de Life with Archie. Les Super Teens ont fait leur apparition au fil des ans, en particulier dans un renouveau des années 90 avec Miss Vanity (Veronica Lodge) et Mighty Moose (Moose Mason).

“La meilleure partie des personnages d’Archie est leur flexibilité et leur durabilité”, a déclaré le coprésident d’Archie Comics, Alex Segura. «Ce sont des icônes. Vous pouvez donc apporter une apocalypse zombie ou les B-52, et si vous êtes fidèle aux personnages, cela fonctionne. Ceci est un autre exemple de cela avec une touche Spider-Gwen. ” .

“Betty est le cœur de Riverdale, donc l’idée de porter un costume et de sauver la situation n’est pas nouvelle”, a-t-il poursuivi. “Mais nous voulions adopter une approche résolument. Cette fois: avoir une histoire avec du cœur, de l’action et beaucoup de plaisir, du drame pour adolescents. Cela a fait de Danielle Paige l’écrivaine parfaite, avec ses antécédents éprouvés dans le domaine des romans et des bandes dessinées. Brittney Williams est également l’une de nos artistes préférées, montrant une grande variété avec ce one-shot. Si vous approfondissez ce que nous faisons ici, montrez votre soutien afin que nous puissions donner à cette équipe de la liste A une chance en racontant ces histoires. »

Écrit par Danielle Paige et illustré par Brittney Williams avec une couverture principale de Williams, Betty Cooper: Superteen # 1 sera mis en vente aux États-Unis le 10 juin. Les feuilles de conception des personnages de Robbi Rodriguez, ainsi que les variantes de couvertures pour Mike Allred, Emanuela Lupacchino, Marguerite Sauvage et Michael Walsh peuvent être vues ci-dessous.

Partager

Publication précédente

Marvel crée l’arme ultime supérieure au marteau de Thor

Cinémascomique

Depuis que je me souvienne, j’ai toujours été attiré par le dessin, la bande dessinée et surtout les films, ce hobby est la faute de “Star Wars: Episode IV”, j’ai été fasciné par le grand nombre de vaisseaux spatiaux apparus elle et le monde entier créé par George Lucas, la scène du navire corellia poursuivi par un croiseur impérial s’avançant pour remplir l’écran était choquante. La musique de John Williams était entraînante et facile à retenir, alors je me souviens de mes collections d’autocollants et des poupées de la saga. Une autre grande influence a été les bandes dessinées, en particulier les éditions de Vertice de Spiderman, Patrol X, The Avengers, The Fantastic 4, avec lesquelles j’ai appris à dessiner en copiant les dessins animés de John Romita Sr. et Jack Kirby. Il n’est donc pas surprenant qu’il finisse par étudier à l’École des arts de Saragosse.