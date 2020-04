Le combat pour Dave Bautista pour être Drax dans Guardians of the Galaxy

James Gunn, le directeur de Guardians of the Galaxy, explique ce qu’il devait faire pour que Dave Bautista joue Drax le Destructeur.

Si Marvel Studios et Disney avaient leur façon, Dave Bautista pourrait ne pas avoir été choisi comme Drax le destructeur dans Guardians of the Galaxy. Parce qu’ils étaient des personnages peu connus dans les bandes dessinées, ils voulaient que de grandes stars de cinéma les jouent.

Mais le choix des acteurs pour ce film est curieux, car Chris Pratt était un acteur qui avait joué dans quelques films et n’était connu que pour être le type joufflu et amusant de la série NBC Parks & Recreation. Les deux plus grandes stars du film, vin Diesel y Bradley CooperIls ont simplement prêté leur voix au projet. Outre Dave Bautista, il n’était connu que comme lutteur de la WWE. Par conséquent, il devait être le premier échec majeur de l’univers cinématographique Marvel. Mais James Gunn Il a obtenu un succès spectaculaire, notamment grâce au grand scénario et au charisme de ses personnages. Ce qui signifie que la distribution a été un succès.

James Gunn a révélé via Twitter qu’il devait se battre particulièrement dur pour s’assurer que Dave Bautista jouait le rôle de Drax le Destructeur.

“J’ai dû me battre pour lui, et c’était le combat le plus digne que j’aie jamais mené.”

A cette époque, il a été spéculé que Jason Momoa Ce serait Drax, mais il n’a pas été choisi et a ensuite joué Aquaman dans les films de DC Comics.

Répétera dans le troisième versement.

Actuellement James Gunn se prépare Gardiens de la Galaxie Vol.3, où les héros cosmiques de Marvel reviendront vivre de grandes aventures alors qu’ils recherchent Gamora. Ils ont déjà commenté que ce serait la fin de cette mini-saga dans Marvel et ils donneront une fin digne à chacun de ces personnages. De plus, Dave Bautista reprendra son rôle de Drax le destructeur et il y a des spéculations que sa fille pourrait être en vie et ils nous montreraient les grandes retrouvailles.

Il n’y a pas de date de sortie pour le troisième opus pour le moment, mais il arrivera probablement à partir de 2022.

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.