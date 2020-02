Le combat RPG de Yakuza 7 plébiscité dans les premières impressions du jeu

Yakuza: comme un dragon, ou Yakuza 7 comme on l’appelle au Japon, apporte plusieurs modifications par rapport à ses prédécesseurs, une décision risquée qui porte ses fruits selon les premières impressions du jeu. Issu du désir du développeur Ryu Ga Gotoku Studios de prouver leur capacité à créer plus que de simples titres d’action, la dernière entrée principale de la série Yakuza embrasse pleinement son nouveau combat au tour par tour et sa richesse de mécaniques JRPG.

La série, qui a fait ses débuts sur la PlayStation 2 en 2005, a vu sa part de hauts et de bas en termes de popularité, mais a vu une augmentation notable du nombre de fans occidentaux. Cela est venu après la sortie de Yakuza 0 – grâce en grande partie aux efforts de l’équipe de localisation exceptionnelle de la série. Après la conclusion de l’histoire du protagoniste Kazuma Kiryu dans Yakuza 6: The Song of Life, les fans attendent patiemment l’introduction de la nouvelle présentation inspirée du RPG de Yakuza 7 ainsi que de son nouveau protagoniste, Kasuga Ichiban.

Selon les premières impressions d’EuroGamer, les nouvelles mécaniques du jeu sont un plaisir absolu, y compris son jeu de rôle RPG soigneusement conçu, qui fait de son mieux pour plaire également aux fans de longue date de la série. Déclencher des attaques spéciales soigneusement planifiées, utiliser les différentes armes trouvées sur le champ de bataille et garder seront tous cruciaux pour la bataille. Cependant, ce qui est peut-être le plus important, c’est que pour tous ses nouveaux ajouts, Yakuza: Like A Dragon maintient une approche qui est distinctement Yakuza.

Plutôt que de simplement superposer un JRPG typique avec des personnages Yakuza, Ryu Ga Gotoku Studio a adapté chaque mécanicien pour s’assurer qu’il correspond au ton et aux thèmes de la série. Les personnages changeront de classe en visitant un bureau Hello Work, guériront les problèmes de statut en achetant des médicaments et des remèdes maison dans les pharmacies, et achèteront l’équipement des vieilles dames dans les boutiques, ou même dans les sex-shops, qui sont tout à fait adaptés aux jeux Yakuza. Les sous-histoires terminées accorderont désormais aux membres du groupe des améliorations de statistiques comme la sagesse ou la passion, offrant encore plus d’incitation à retrouver et à terminer ces missions incroyablement divertissantes.

Là où Yakuza 7 vacille un peu, selon les impressions, c’est dans sa longueur et son rythme. Poursuivant certains problèmes de rythme trouvés dans le jugement dérivé, Yakuza 7 introduit quelques fils d’histoire qui ne sont liés que tangentiellement à la tradition principale du jeu, souvent ne se reconnectant à l’histoire centrale du jeu que quelques heures plus tard. Sa longueur peut également présenter de nouveaux problèmes, car les joueurs peuvent perdre de la vitesse avant de terminer le jeu qui serait le plus important de l’histoire de la série. Malgré ces problèmes, la réponse des fans est globalement positive, laissant entrevoir un avenir brillant pour la prochaine version.

Une démo japonaise pour Yakuza 7 sorti l’année dernière, avec la sortie japonaise le 16 janvier. Les fans en dehors du Japon devront attendre un peu plus longtemps, car il n’y a actuellement aucune information concernant le calendrier de sortie de Western, malgré le fait qu’une localisation en anglais pour le jeu a été confirmée et soit probablement bien avancée. Les joueurs qui cherchent à combler le trou en forme de Yakuza dans leur cœur entre-temps peuvent acheter la collection Yakuza Remastered récemment publiée, qui ajoute Yakuza 3, 4 et 5 à la bibliothèque PlayStation 4, rendant le voyage complet de Kazuma Kiryu jouable sur un seul système pour la toute première fois.

