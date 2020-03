Le commissaire Gordon Actor taquine les inspirations comiques du film

Jeffrey Wright, qui jouera Jim Gordon dans Le Batman, a publié une photo de la bande dessinée classique de Batman, The Long Halloween, dans une allumeuse potentielle des inspirations du film. Le Batman est chargé de redémarrer le personnage séminal de DC après la sortie de Ben Affleck de la série et présentera un casting étoilé aux côtés du nouveau peut-être-pas-commissaire Gordon de Wright, notamment Robert Pattinson (Batman), Zoe Kravitz (Catwoman) , Colin Farrell (The Penguin), Paul Dano (The Riddler), John Turturro (Carmine Falcone) et Andy Serkis (Alfred). Le film a montré un peu de ce qu’il a à offrir à travers des regards sur le costume de Batman de Pattinson et les différentes versions de la Batmobile, mais n’a encore révélé aucun détail officiel de l’intrigue.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Le Long Halloween, d’autre part, est l’une des histoires de Batman les plus célèbres et les plus influentes jamais produites. Il continue la continuité de Batman: Year One et suit un jeune croisé capé alors qu’il travaille à résoudre le mystère d’un méchant connu sous le nom de Holiday qui assassine une personne par mois en vacances. En plus de l’enquête, Batman est chargé de désamorcer une guerre des gangs entre les familles criminelles Maroni et Falcone, de traiter les apparences de plusieurs de ses méchants les plus célèbres de Joker à Mad Hatter, et de déchiffrer les indices cryptiques de l’homme du calendrier incarcéré .

Connexes: The Batman: Jeffrey Wright lié avec le réalisateur Matt Reeves sur Adam West

Le post Instagram de Wright fait la couverture de la célèbre bande dessinée et présente la légende “Another for the culture”. Cet article fait suite à un précédent de son article où il a montré la couverture de Batman: The Golden Age – Volume One qui était sous-titrée “Contexte lit pour la culture. Au début …” Consultez le dernier article au dessous de:

Ce n’est pas la première fois que The Long Halloween est connecté à The Batman, Kevin Smith taquinant que l’adaptation était dans les cartes de son podcast FatMan Beyond. L’histoire est l’une des bandes dessinées les meilleures et les plus influentes du mythe de Batman, il est donc passionnant de voir son adaptation devenir de plus en plus une possibilité réelle. Il est crédité de la création des versions modernes de beaucoup dans la galerie des voleurs de Batman et a déjà été une inspiration majeure pour des films comme The Dark Knight.

Cependant, ce même niveau d’influence est la raison pour laquelle les fans devraient tempérer leurs attentes pour une adaptation directe du scénario de la bande dessinée. Un élément majeur de l’intrigue de la bande dessinée est la corruption de Harvey Dent dans Two-Face, une histoire qui a été couverte en détail dans The Dark Knight de Christopher Nolan. En plus de cela, il reçoit déjà une adaptation animée directe et le casting expansif de The Batman ne présente pas les principaux joueurs de Long Halloween comme Dent, Joker et Calendar Man. Cela ne veut pas dire que la bande dessinée n’aura pas une grande influence sur le film, et si rien d’autre, c’est une histoire majeure de Jim Gordon, donc cela a du sens du point de vue de la recherche pour la position de Wright sur le personnage. Que The Long Halloween soit ou non une pierre de touche pour Le Batman sera révélé lorsque le film arrivera en salles l’été prochain.

Suivant: The Batman: DC Stories qui pourraient influencer Dark Knight de Robert Pattinson

Source: Jeffrey Wright

Dates de sortie clés

Wonder Woman 1984 (2020)Date de sortie: 05 juin 2020

Le Batman (2021)Date de sortie: 25 juin 2021

The Suicide Squad (2021)Date de sortie: 06 août 2021

Adam noir (2021)Date de sortie: 22 déc.2021

Shazam 2 (2022)Date de sortie: 01 avr.2022

DC Super Pets (2022)Date de sortie: 20 mai 2022

Le Flash (2022)Date de sortie: 01 juil.2022

Aquaman 2 (2022)Date de sortie: 16 déc.2022

L’artiste Batman: DC Concept confirme que la Batmobile présente un symbole de chauve-souris subtil

A propos de l’auteur

Brian Frosti fait partie des équipes de rédaction de nouvelles et de listes de . depuis janvier 2020 et contribue à CBR et TheGamer depuis février. En 2019, il est diplômé de LIU – Brooklyn avec un MFA en écriture et production de télévision et avant de rejoindre l’équipe SR, il a travaillé dans toute l’industrie du film et de la télévision comme tout, de PA à assistant de casting. Il a déjà écrit des critiques et des articles pour Uloop et son propre blog Movies On Trial. En plus de son travail indépendant, il est un scénariste travaillant constamment sur son prochain projet ou projet et trouvera toujours (lire: perdre) du temps pour parler de ses sujets préférés de la culture pop comme The Witcher, Psych, Mass Effect et pourquoi les Oscars sont terribles. Vous pouvez suivre Brian sur Twitter @brianfrosti.

En savoir plus sur Brian Frosti