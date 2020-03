Le compositeur de Dark Souls & Bloodborne revient pour Elden Ring

La célèbre compositrice et musicienne de titres FromSoftware comme Dark Souls et Bloodborne a confirmé qu’elle marquera la bande originale du prochain jeu de la société Bague Elden. Quelques mois avant l’annonce du titre, les rumeurs spéculant sur l’implication de George R. R. Martin dans un projet FromSoftware étaient répandues. Cependant, rien n’a été confirmé ni nié jusqu’à ce qu’il soit officialisé à l’E3 2019.

Elden Ring est le prochain RPG fantastique issu de l’esprit du créateur de FromSoftware Hidetaka Miyazaki et George R.R.Martin, et sera publié par Bandai Namco. Le titre n’a pas encore reçu de date de sortie, mais la bande-annonce d’E3 d’Elden Ring a donné aux téléspectateurs un aperçu d’un monde sanglant, complexe et vaste rempli d’intrigues et d’éléments surnaturels. Le compositeur Yuka Kitamura a produit les bandes originales originales acclamées par la critique pour Dark Souls II, Dark Souls III et Bloodborne. Relativement calme depuis la sortie de son dernier projet primé, Sekiro: Shadows Die Twice, Kitamura est connue pour créer les sons émouvants et captivants que les amateurs de jeux FromSoftware connaissent.

En relation: Qu’est-ce qui prend Bloodborne 2 si longtemps?

Une interaction sur Twitter avec un fan enthousiaste qui a demandé à Kitamura de confirmer si elle marquerait Elden Ring a reçu la réponse positive inattendue du légendaire compositeur une semaine plus tard. Sa confirmation a reçu un accueil fervent et des applaudissements enthousiastes de ses adeptes et des fans d’Elden Ring. Cela verra Kitamura retrouver à nouveau Miyazaki sur un projet épique AAA pour la première fois depuis le dernier jeu de la société, Sekiro: Shadows Die Twice. Dans Sekiro: Shadows Die Twice, Yuka Kitamura a non seulement marqué le titre mais a également joué du violon, du violoncelle et a utilisé sa propre voix pour certaines des pièces de la bande originale officielle.

Si la bande-son de la bande-annonce est intéressante, Kitamura est la prochaine meilleure pièce du puzzle Elden Ring. Au fil des ans, elle a produit avec succès des bandes sonores allant de compositions médiévales à des compositions royales et même traditionnelles japonaises. Avec Miyazaki décrivant ce nouveau titre FromSoftware comme «Dark Souls évolué» et confirmant qu’Elden Ring offrira un monde plus grand et plus ouvert à explorer, Kitamura aura beaucoup de place pour créer une autre bande sonore spéciale.

Connu pour son incroyable capacité à imaginer des mondes et des histoires entiers, l’implication de George R. R. Martin dans ce titre peut faire allusion à un jeu massif avec une intrigue complexe, détaillée et violente. Miyazaki s’est taillé une réputation pour la création de jeux impitoyables pour les joueurs à travers les titres qu’il a réalisés, et Bague Elden ne sera probablement pas différent. La collaboration de ces deux créateurs sombres sera très probablement une torture mémorable pour les joueurs, et le score de Kitamura peut être le seul élément qui fournira aux joueurs un confort émouvant car ils mourront probablement encore et encore. Si quelqu’un peut donner vie à la direction de Hidetaka Miyazaki, ce sera Yuka Kitamura.

Suivant: Dark Souls 3 The Ringed City: Secret Boss Battle Tips (Darkeater Midir)

Source: Twitter