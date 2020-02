Le coronavirus affecte le tournage de Mission Impossible 7

Partager

Le film Mission Impossible 7 allait tourner des scènes à Venise, mais par peur du Coronavirus, ils ont reporté le tournage.

Images primordiales a décidé d’arrêter la production Venise (Italie), de la prochaine suite d’action réalisée par Christopher McQuarrie et avec Croisière Tom, Mission Impossible 7. La raison en est la récente flambée de Coronavirus dans le pays.

Alors que nous écrivons les nouvelles, Italie Il compte 219 cas signalés, ce qui est le plus grand nombre d’incidents en dehors de Chine, Japon et Corée du sud. Par mesure de précaution, le gouvernement local a suspendu toutes les réunions publiques. Cela comprend le tournage de 3 semaines prévu dans la ville de Venise.

Aucun acteur n’était encore arrivé à Venise, mais l’équipe technique avait déjà commencé à préparer le tournage. Maintenant, ils sont déplacés immédiatement hors du pays.

Après la nouvelle, Paramount Pictures a publié la déclaration suivante:

«Par précaution pour la sécurité et le bien-être de nos acteurs et de l’équipe de Mission Impossible 7, et les efforts du gouvernement vénitien local pour arrêter les réunions publiques en réponse à la menace du coronavirus, nous avons décidé de modifier le plan de production de notre tournage de Trois semaines à Venise. Ce fut la première étape programmée d’une production extensive pour le nouveau film de la saga. Au cours de cette parenthèse, nous voulons prendre en compte les préoccupations des travailleurs du tournage et nous leur permettons de rentrer chez eux jusqu’au début de la production. Nous continuerons de surveiller cette situation et nous travaillerons avec les responsables de la santé et du gouvernement à mesure qu’elle évoluera. »

Le film Mission Impossible 7 Il a un casting spectaculaire dirigé par Croisière Tom comme Chasse à Ethan. Ainsi que par l’étoile Rebecca Ferguson, qui reprend son rôle de Ilsa Faust avec les nouveaux venus de la franchise Hayley Atwell (Avengers: Fin de partie), Pom Klementieff (Gardiens de la Galaxie Vol 2), Shea whigham (Joker) et Nicholas Hoult (X-Men: Dark Phoenix). Henry Czerny (Sharp Objects) a également été récemment confirmé pour reprendre son rôle d’Eugene Kittridge dans le premier film.

Mission Impossible 7 sortira le 23 juillet 2021. À moins que la faute de Coronavirus soit retardée tant le tournage qu’ils doivent changer la date d’arrivée dans les cinémas.

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a fait Master of Graphic and 3D Design.