Le coronavirus ralentit le tournage de Marvel

Marvel est affectée par le Coronavirus et pour le tournage de la série The Falcon and the Winter Soldier à Prague.

Les effets de Coronavirus Il continue de croître et affecte également l’industrie du cinéma et de la télévision. Il y a déjà beaucoup de films qui ont retardé sa première comme James Bond: pas le temps de mourir et Marvel Il a arrêté de filmer la série Disney + Le faucon et le soldat d’hiver.

Le gouvernement de Prague (République tchèque) Il a fermé des écoles et imposé d’autres restrictions sur les événements et les voyages. La série de Marvel avait roulé pendant des mois Atlanta (Géorgie)mais ils avaient prévu un bref tournage sur Prague Cela prendrait environ une semaine. Mais maintenant, ils ont cessé de tourner et on ne sait pas si la série reviendra à Prague pour faire ces scènes dans un avenir proche, bien que cela semble peu probable.

La malchance chasse la série.

Le faucon et le soldat d’hiver Protagonisée par Anthony Mackie et Sebastian Stan Il a déjà été retardé. Ils avaient initialement prévu de filmer Porto Rico en janvier Mais à cause d’un tremblement de terre de magnitude 6,4 le long de la côte sud, ils l’ont suspendu. Ce fut le plus grand tremblement de terre sur les îles en un siècle. Maintenant, le coronavirus est la grande menace.

Pour l’instant, nous ne savons pas s’ils conserveront leur date de sortie prévue pour août. Mais les dates sont susceptibles de changer.

L’histoire se concentre sur Faucon et le soldat d’hiver Faire équipe pour faire face à une organisation maléfique qui opère dans l’ombre. Alors que vous devez faire face à la nouvelle Captain America cela n’a rien à voir avec Steve Rogers et une partie de la conspiration sans le savoir.

Coronavirus pourrait également affecter la date de première du film Marvel Veuve noire, car ils pourraient retarder leur arrivée dans les cinémas. Bien que ce ne soit pas encore confirmé.

