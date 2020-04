Le COVID-19 secoue le monde de la bande dessinée et pleure pour JUAN GIMÉNEZ

L’artiste de Los metabarones, Juan Giménez est décédé hier en Argentine à cause de COVI-19

Le légendaire artiste Juan Giménez est décédé le 2 avril 2020 dans sa province natale de Mendoza, en Argentine, des complications de COVID-19. Giménez laisse un héritage surprenant d’histoire et d’art, en particulier son travail avec Alejandro Jodorowsky dans Los metabarones de 1992.

“C’était une demi-journée ensoleillée en 1991 à Paris”, se souvient Fabrice Giger, PDG d’Humanoid. «Je me souviens clairement des étincelles qui sont soudainement apparues dans les yeux de Juan, alors qu’il écoutait Jodorowsky lui lancer Los Metabarones. Puis j’ai su qu’Alejandro l’avait gagné pour la cause, mais je ne savais pas que son génie combiné était sur le point de produire le plus formidable opéra spatial jamais raconté sous forme comique. »

“J’ai collaboré étroitement avec Juan Giménez pendant 10 ans et ensemble, nous avons créé la saga Los metabarones”, a déclaré l’écrivain Alejandro Jodorowsky. «Ce qui m’a facilité la tâche en proposant de travailler dans le monde complexe des Métabarons, c’est qu’il incarnait déjà l’immortel Sans nom, le dernier Métabaron. Dans mon inconscient, Juan Giménez ne peut pas mourir. Il continuera, dessinant comme le maître guerrier qu’il était. “

Couvrant huit livres publiés jusqu’en 2003, The Metabarons élargit le mythe du personnage titulaire des pages de Jodorowsky et The Incal of Moebius, présentant un héritage de guerriers galactiques presque immortels. Harmonisant avec Jodorowsky, Giménez a apporté un poids profond et un réalisme émotionnel à travers son art exubérant et expansif. Aucun concept, des implants cybernétiques aux planètes en expansion en marbre, n’était hors de sa vision de maître. Son talent étonnant dans le contraste de machines denses et de navires gigantesques contre des âmes perdues naviguant dans d’immenses conflits a consolidé Giménez en tant que figure bien-aimée au niveau international.

Giménez a commencé son voyage en Argentine en dessinant pour des éditeurs de bandes dessinées comme Colomba et Record avant de passer aux magazines espagnols Zona 84 et Comix International. Sa première sortie en France, Leo Roa de 1979 (également sorti sous le titre The Starr Conspiracy), détaille les aventures cosmiques d’un journaliste de saut planétaire. Un an plus tard, il a travaillé comme concepteur créatif sur le film Heavy Metal, travaillant sur l’histoire “Harry Canyon”. Il passera la prochaine décennie à contribuer au magazine de genre français Métal Hurlant, ainsi qu’à la publication italienne L’Eternauta, entre autres.

Son œuvre de 1991, The Fourth Power, préfigure The Metabarons avec un univers rempli de violence, suivant un pilote militaire alors qu’il découvre son identité lors d’une guerre et d’une trahison cosmique. Plus récemment, Giménez a collaboré avec des auteurs tels que Carlos Trillo, Emilio Balcarce et Roberto Dal Prà.

Giménez est reconnu internationalement pour son travail, remportant le prix Yellow Kid du meilleur artiste étranger à la Foire internationale de la bande dessinée de Lucques en 1990, ainsi que le prix Gaudí à la foire internationale de la bande dessinée de Barcelone la même année. Les autres reconnaissances incluent le Bulle D’Or 1994.

“Il y a de nombreux artistes qui sont adorés par leurs fans, mais seuls quelques privilégiés sont également vénérés par leurs pairs”, a déclaré le rédacteur en chef américain des Humanoïdes Mark Waid. «Juan Giménez était le dernier, capable de nous offrir non seulement des moments épiques d’opéra spatial, mais aussi des moments subtils et émouvants de l’humanité. Partout dans le monde, la communauté de la bande dessinée pleure pour lui. “

Explorer les étoiles sera infiniment plus solitaire sans ce talent d’éclairage et cet être humain incroyable. Repose en paix, Juan.

