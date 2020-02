Le Crasher Date de Victoria F.’s Hometown pourrait être l’ex Merissa Pence de Peter

Tout comme le reste de son voyage à l’écran, Victoria Fuller ne va pas avoir une date de ville natale facile cette saison de Le célibataire. Un nouvel aperçu de l’épisode de la semaine prochaine indique aux fans qu’une femme mystère va planter le rendez-vous de Victoria et révéler un grand secret. Que pouvait bien cacher ce concurrent?

Bien que Peter Weber ait clairement de forts sentiments pour Victoria, leur relation n’a pas été facile jusqu’à présent. Lors de leur premier rendez-vous amoureux, l’ex-petit ami de Victoria, Chase Rice, était l’artiste musical. Naturellement, la candidate était un peu secouée, mais lorsqu’elle a essayé d’en parler à Peter, elle a fini par sortir de la pièce en larmes. C’est son modèle depuis le tout début. Lorsque Peter lui a donné un autre rendez-vous en tête-à-tête pour compenser leur première expérience bâclée, Victoria a de nouveau paniqué et s’est élancée, cette fois en pleurant le fait qu’elle ne savait pas si elle pouvait continuer ce voyage. Malgré sa deuxième explosion, Peter lui a quand même donné une rose. Dans le dernier épisode, Peter a essayé de vérifier avec Victoria au sujet de sa rupture précédente, et elle s’est immédiatement mise sur la défensive et l’a accusé d’être de mauvaise humeur quand ils parlent. Bien qu’elle reconnaisse que ses émotions de haut en bas sont difficiles à gérer, elle ne fait aucun effort pour changer son comportement. Même si elle avait encore une crise, Peter lui a quand même donné une rose, alors il se rendra dans sa ville natale la semaine prochaine.

En relation: Quel candidat au baccalauréat la mère de Peter le supplie-t-elle de ramener à la maison?

Surprise, surprise – il ne semble pas que la ville natale de Victoria F. se passe bien. Une bande-annonce de l’épisode de la semaine prochaine publiée sur EW révèle qu’une mystérieuse femme va planter le rendez-vous de Victoria pour révéler un grand secret à Peter. Bien que la femme soit floue dans le clip vidéo, l’expression faciale de Peter suggère qu’il la connaît. Quoi que dise la femme, ça bouscule vraiment le Bachelor. Lorsque Peter confronte Victoria à ce sujet, elle passe directement à son mode de défense par défaut, cette fois pire qu’elle ne l’a jamais été. Lorsque Peter dit à Victoria qu’il ne demande que la vérité, elle répond en disant: “Eh bien, ça n’a plus d’importance, Peter.” Visiblement décontenancé par l’attitude tout à fait cavalière de cette femme dont il tombe amoureux, le visage de Peter se transforme en choc et il coasse une surprise, “Excusez-moi?” Pas du genre à reculer d’un combat, Victoria répond par un méchant, “Excusez-vous, quoi?”

Bien que nous ne soyons pas tout à fait sûr de ce qui se passe à cette date, la nouvelle bande-annonce a fait surface juste au moment où l’une des ex-petites amies de Peter, Merissa Pence, prétendait avoir une histoire avec Victoria (via Us Weekly). Bien que Merissa ne soit sortie avec Peter que cinq mois en 2012, elle connaît Victoria depuis environ trois ans. Selon Merissa, le personnage que Victoria essaie de capturer à la télévision n’est pas ce qu’elle est vraiment. Elle a dit: “Elle pense simplement que le monde tourne autour d’elle et c’est la chose la plus chaude qui ait jamais frappé cet avion.” Merissa a poursuivi: “Et en fait, la chose la plus troublante jusqu’à présent de tout cela a été l’épisode de lingerie qu’elle a juste agi comme si elle était cette personne timide. Les gens de Virginia Beach voient même que ce n’est pas vous du tout. Vous êtes toujours celui dans le bar qui voulait de l’attention. “

Merissa pourrait-elle être la femme mystère du rendez-vous de Peter? Si elle l’est, cela expliquerait pourquoi Peter semble connaître le dénonciateur de Victoria. Quoi que la femme mystère révèle, cependant, la réaction de Victoria sera probablement le clou dans son cercueil. Les personnes innocentes ne se mettent pas en colère contre la personne qui les affronte. Sa réponse cruelle et son comportement désagréable continu prouvent qu’il y a un tout autre côté à cette femme de mauvaise humeur. J’espère que Peter prendra à cœur les commentaires de la femme mystère et se prosternera de cette relation. Mais d’après tout ce que nous avons vu jusqu’à présent cette saison concernant le manque de compétences décisionnelles de Peter, ce ne sera probablement pas le cas.

Suivant: Peter Weber pourrait être le pire baccalauréat de l’histoire du spectacle

Le célibataire diffusé le lundi à 20h sur ABC.

Source: EW, Us Weekly

Quel candidat au baccalauréat la mère de Peter le supplie-t-elle de ramener à la maison?

A propos de l’auteur

Diplômée de l’Université Loyola Marymount, Jessica Bedewi est une rédactrice indépendante qui utilise son baccalauréat en communications et sociologie pour mettre à profit son amour de la lecture et de l’écriture. Observatrice avide de tout ce qui touche à la télé-réalité, Jessica utilise son amour pour la télévision du monde réel pour créer du contenu de télé-réalité pour ..

Aimant adopter une approche critique du divertissement, Jessica aime se moquer des choses qu’elle aime le plus. Des films de super-héros aux romans à suspense, ses articles axés sur le divertissement mettent en évidence les tropes intéressants et subtils qui sont souvent ignorés lors de la première visualisation. Bien qu’elle aime regarder les choses à travers une lentille analytique, elle n’aime rien de plus que de zoner pendant une journée et de se perdre dans une grande émission de télévision. Vous pouvez trouver ses articles partout sur Internet, y compris Ranker et Sweety High.

Quand elle n’écrit pas, vous pouvez la trouver Netflix qui regarde de façon excessive, pratiquer ses compétences de crochet fou et lire tout ce sur quoi elle peut mettre la main.

En savoir plus sur Jessica Bedewi