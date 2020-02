Le créateur de Clone Wars collabore toujours avec George Lucas

Star Wars: La guerre des clones a toujours un collaborateur important: l’homme qui a tout commencé, George Lucas. The Clone Wars avait un long chemin à parcourir pour partager sa septième et dernière saison, qui vient d’être diffusée cette semaine sur Disney +. La série a diffusé ses six premières saisons il y a plusieurs années, et beaucoup pensaient avoir vu la dernière d’Ahsoka, Obi-Wan et leurs autres personnages préférés. Cependant, Disney a surpris les fans il y a plus d’un an et demi en révélant qu’il faisait revivre The Clone Wars.

Avant la sortie de la série, beaucoup se sont concentrés sur le personnage principal Ahsoka Tano. Elle est vivante dans le monde de Star Wars: The Clone Wars, comme cela se déroule pendant les films de préquelle de Star Wars. Cependant, un camée dans Star Wars: The Rise of Skywalker a laissé de nombreux fans penser qu’elle meurt à un moment donné après The Clone Wars. Heureusement, le créateur de la série, Dave Filoni, a éclairci les choses, suggérant qu’Ashoka pourrait être encore en vie aujourd’hui. Bien que les fans ne sachent jamais avec certitude, car cela vient de quelqu’un qui a joué un rôle si important dans la création du personnage d’Ahsoka, cela semble probable.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Nous pensons qu’un Ahsoka en action arrive dans Star Wars: voici pourquoi

Dans une interview avec IndieWire, Filoni a discuté d’une autre partie de The Clone Wars: les conversations qu’il a toujours avec George Lucas à ce sujet. Il a révélé: “Nous parlons toujours et si je suis coincé, je vais embêter George pour des idées.” Filoni a poursuivi en expliquant: “Il est le chanoine. Il l’a créé et je le respecte. L’un de mes emplois et de mes objectifs est de garder les choses aussi intactes que ce que George a prévu.” Le créateur a également partagé un aspect de The Clone Wars qu’il aime garder à l’esprit: “C’est pour les enfants – George dirait toujours cela au fil des ans – mais la beauté est que tout le monde peut le regarder et l’apprécier si vous obtenez le bon spectacle. “

Star Wars: The Clone Wars n’est qu’une pièce du gigantesque moteur Star Wars au travail. Actuellement, Disney et Lucasfilm se concentrent sur les émissions pour Disney + par opposition aux longs métrages. The Rise of Skywalker a vu la fin de la saga Skywalker qui a commencé il y a des décennies, il est donc logique de faire une petite pause. Marvel fait une chose similaire avec son MCU après la sortie d’Avengers: Fin de partie l’année dernière. Cependant, dans ce cas, ils pivotent vers de nouveaux héros alors que ceux comme Captain America et Iron Man quittent le MCU. Cependant, Star Wars et le MCU ont en commun Disney +, car ils cherchent à étendre leur marque via des séries télévisées.

Cela devrait rassurer les fans d’entendre que Filoni est toujours aussi préoccupé par l’idée de dépasser Lucas. Comme il l’a expliqué, cela montre un respect pour le monde que Lucas a créé, ainsi que combien il se soucie de créer le meilleur contenu possible pour les fans de Star Wars. Filoni est une figure importante de la communauté, principalement en raison du soin qu’il porte à ses créations. J’espère que cela se verra pendant que les fans continueront de regarder Star Wars: La guerre des clones chaque semaine sur Disney +.

Plus: La saison 7 de Clone Wars est le dernier cadeau de George Lucas aux fans de Star Wars

Source: IndieWire

Nouveau film Star Trek, plus deux autres émissions de télévision confirmées en cours de développement

A propos de l’auteur

Rebecca VanAcker est rédactrice et rédactrice en chef du soir à .. Elle aime couvrir tout ce qui concerne les super-héros, en particulier Marvel et Arrowverse. Dans le passé, elle a écrit des récapitulations télévisées pour Screen Picks et des critiques pour Yahoo TV UK. Bien que Rebecca aime les films et autres formes de narration, la télévision est sa véritable passion, ayant écrit à ce sujet depuis 2014. Elle aime particulièrement les émissions dirigées par des femmes comme Parks and Recreation, Jane the Virgin et Fleabag.

Diplômée de la Michigan State University, Rebecca a obtenu son certificat d’enseignement avant de tomber amoureuse de l’écriture et de l’industrie du divertissement. Elle a un B.A. en anglais, et son amour de longue date pour la lecture l’a suivie jusqu’à l’âge adulte. Bien qu’elle aime découvrir de nouveaux livres, elle est probablement en train de relire Harry Potter pour la millionième fois. Ses autres passe-temps incluent la cuisson, tout ce qui est Disney et l’exploration avec son chien, Beckett.

Vous pouvez suivre Rebecca sur Twitter @BecksVanAcker, ou la contacter directement à rvanacker23 (at) gmail (dot) com.

En savoir plus sur Rebecca VanAcker