Le créateur de Deadpool se moque de Harley Quinn: Birds of Prey

Beaucoup ont comparé le film Harley Quinn: Birds of Prey avec celui de Deadpool. Mais il semble que le créateur du personnage de Marvel ne soit pas très d’accord.

Le film Harley Quinn: Oiseaux de proie Il n’a pas eu le succès escompté, car depuis sa sortie il n’a levé que 152 millions de dollars et pour un film de 85 millions de budget, c’est assez peu. Tant d’opinions ont émergé sur les raisons de l’échec. Rob liefeld, créateur de Deadpool, au lieu de cela, il a ri du film DC Comics.

Dans un tweet maintenant supprimé, Rob Liefeld a joint des images de Harley Quinn: Oiseaux de proie, la comparant dans sa tenue jaune avec Ronald McDonald avec les commentaires:

«La prochaine fois, plus de punk rock, moins de Happy Meal. Le look Ronald McDonald de Harley Quinn ne fonctionne pas. Restez avec la formule gagnante du punk rock. La conception visuelle et les costumes sont importants. »

Il semble que Rob Liefeld ait davantage aimé le Suicide Squad.

Dans son prochain tweet, il a fait l’éloge du travail de costume dans le film Suicide Squad (2016) et a ajouté une image de Deborah Harry du groupe rock Blondie à côté de l’image de Margort Robbie avec ce regard et dit ce qui suit:

«Quoi qu’il en soit, la créatrice de costumes de Suicide Squad Kate Hawley a été inspirée par Deborah Harry de Blondie pour Harley Quinn. Le punk rock lui convient. »

Vous devez vous rappeler que le film 2016 Suicide Squad a remporté le Oscar du meilleur maquillage et coiffure, quelque chose qui a probablement Harley Quinn: Oiseaux de proie jamais

Rob liefeld il est sûrement très fier de ce qu’ils ont fait avec les films de Deadpool, mais vous devez vous rappeler qu’ils ont présenté leur personnage dans le film Marvel Origines X-Men: Wolverine et le résultat a été assez désastreux. Donc, vous ne devriez pas rire autant des autres films que vous n’aimiez pas être comparé à votre création.



David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.