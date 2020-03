Le créateur de la série Loki dit que l’émission traitera de la lutte de Loki avec l’identité

Le créateur de la prochaine série Loki Disney + dit que le spectacle verra le contrat Asgardian titulaire avec certaines luttes identitaires. Michael Waldron, qui a créé la série MCU pour le service de streaming, est apparu sur le podcast Forever Dogs (par JoBlo) et a pesé sur l’approche thématique de la série envers le méchant Marvel joué par Tom Hiddleston.

“Je pense que c’est la lutte avec l’identité, qui vous êtes, qui vous voulez être”, a déclaré Waldron. “Je suis vraiment attiré par les personnages qui se battent pour le contrôle. Certes, vous voyez qu’avec Loki au cours des 10 premières années de films, il est hors de contrôle à des moments cruciaux de sa vie, il a été adopté et tout et cela se manifeste par la colère et la méchanceté envers sa famille. ”

En ce qui concerne Loki, le nombre de problèmes d’identité qu’il peut avoir ne manque pas. Le personnage a été coincé entre les extrêmes de plusieurs manières différentes, à la fois dans le MCU et dans les bandes dessinées. Le Loki de Hiddleston a quelques versions évidentes de cela dans le conflit de son sang géant de gel contre son éducation asgardienne et ses changements entre héros et méchant. Il a également une crise d’identité littérale, car le Loki vu dans la série sera celui de 2012 (alias celui vu dans The Avengers, qui s’est échappé pendant les manigances de Avengers: Endgame) et non celui qui a traversé Thor : The Dark World, Thor: Ragnarok et Avengers: Infinity War. Cela peut fournir un terrain fertile, si le spectacle y va, pour Loki essayant de se réconcilier avec qui il est devenu et s’il veut reprendre cette route.

Hiddleston est de retour en tant que Loki pour la série aux côtés d’Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Richard E. Grant et Sopia Di Martino. La production est actuellement arrêtée en raison de la pandémie de COVID-19; la série devrait être lancée l’année prochaine.