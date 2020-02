Le créateur de Super Smash Bros. admet qu’il y a trop de combattants de Fire Emblem

Super Smash Bros.Ultimate Le réalisateur Masahiro Sakurai a utilisé sa chronique dans le magazine japonais Famitsu pour parler de ses sentiments envers le nombre de représentants de Fire Emblem dans le jeu de combat Nintendo Switch massivement populaire. Après l’ajout récent de Byleth, le protagoniste de Fire Emblem: Three Houses, certains fans mécontents ont visé le développeur bien-aimé sur certains des personnages ajoutés du contenu téléchargeable de Fighters Pass, ce qui a amené des favoris des fans comme Banjo et Kazooie de Rare’s une série de plateformes classiques, Banjo-Kazooie et Joker de Persona 5, entre autres, aux côtés du professeur résident du Monastère Garreg Mach des Trois Maisons.

De nombreux joueurs de la communauté Super Smash Bros.Ultimate étaient irrités par l’ajout d’un autre utilisateur d’épée à la liste, qui se trouve également être le huitième représentant de Fire Emblem, une série qui, selon les fans, était même surreprésentée dans les précédentes itérations de la Série Super Smash Bros. Cependant, Sakurai avait précédemment déclaré qu’il souhaitait tout mettre dans le jeu, car c’était la dernière mission qui lui avait été confiée par feu le président de Nintendo, Satoru Iwata, même sans avoir directement participé au processus de sélection des personnages. En plus des cinq combattants ajoutés dans le DLC Fighter Pass, Nintendo a annoncé que six combattants supplémentaires seront ajoutés au jeu à l’avenir, dans le cadre du DLC Fighters Pass Vol.2, ouvrant plus de machines à sous pour les combattants de rêve – mais pas Goku.

Selon une traduction de sa récente chronique Famitsu de Siliconera, Sakurai a abordé le processus de sélection des nouveaux arrivants à Super Smash Bros.Ultimate, qui sont sélectionnés par Nintendo sans contribution de Sakurai. Il a également expliqué comment lui et son équipe abordent le développement de personnages en créant des attributs uniques malgré leur chevauchement avec d’autres combattants déjà présents dans le jeu. Concernant la décision d’inclure Byleth, Sakurai a déclaré: «Cette fois-ci, nous avons apporté l’expérience de jouer immédiatement en tant que protagoniste d’un jeu auquel les gens jouent actuellement. Au point de départ de sa production, nous avons expérimenté en travaillant avec un titre en cours de développement. »Sakurai a également déclaré qu’il estimait également qu’il y avait trop de personnages de Fire Emblem et trop d’utilisateurs d’épée, mais que ces décisions étaient déjà prises et que “les choses auxquelles je devrais penser sont ailleurs.”

Auparavant, les nouveaux ajouts étaient très appréciés pour avoir apporté un éventail de personnages jouables uniques au catalogue déjà énorme du jeu. Byleth, considéré par beaucoup comme un ajout prévisible, s’est avéré être un formidable ajout au jeu offrant une galerie unique d’armes liées à leur jeu de mouvements – bien que beaucoup croient que cela pourrait même rendre le personnage un peu trop puissant.

Malgré la déception des fans face au dernier combattant, il est formidable de voir les développeurs tenter de différencier les personnages avec leurs propres tactiques et capacités, offrant finalement aux joueurs une expérience amusante et pleine de visages reconnaissables. Avec six nouveaux challengers à l’horizon pour Super Smash Bros.Ultimate, la spéculation des fans ne s’arrêtera pas de sitôt, et même certains représentants non Nintendo désirés pourraient faire le saut cette fois-ci.

Super Smash Bros.Ultimate est maintenant disponible sur Nintendo Switch.

Source: Siliconera