Le créateur de The Walking Dead parle de la nouvelle série World Beyond

Les morts-vivants Il continue de s’étendre. La série, qui a connu un succès il y a plusieurs années, présente maintenant un deuxième spin-off: Monde au-delà. Quel lien avez-vous avec l’histoire principale et les autres séries?

Et l’univers de Les morts-vivants Il continue de s’étendre. Après le grand succès de la première série basée sur les bandes dessinées de Robert Kirkman, un spin-off a été lancé en 2015 appelé Craignez The Walking Dead. Maintenant, en avril 2020, il arrivera Monde au-delà

Scott M. Gimple, créateur de Monde au-delà Il voulait parler de cette nouvelle série avec Entertainment Weekly. Cette production tentera de découvrir une partie du monde que nous n’avons pas encore vue, sera plus axé sur la mythologie de l’univers de The Walking Dead que les deux précédents et sera l’une des clés de son originalité.

«Nous voulons vraiment parvenir à une certaine différenciation, donc le film et la nouvelle série abordent des aspects très différents. Ils montrent les particularités de cette nouvelle mythologie, mais ils ne sont pas directement liés. Cette franchise a encore des choses incroyables à montrer et nous ne voulons pas que ce soit la seule histoire que toutes les productions racontent », a déclaré Scott M. Gimple.

Dans quel espace temporaire est-il situé?

L’un des doutes les plus courants chez les fans de franchise se concentre sur la connaissance exacte de l’espace temporaire de la série World Beyond. Selon Scott M. Gimple, la réponse est très simple: “Ce sera très similaire à The Walking Dead, techniquement c’est un peu plus tôt, mais pas assez pour que les gens s’en rendent compte”.

C’est parce que cette production aura lieu dix ans après le début de l’apocalypse zombie, ce qui conduit à penser à une possibilité plus proche d’un croisement avec la série originale, fait qu’il ne serait pas possible avec Fear The Walking Dead de se développer bien avant le reste.

En ce qui concerne les films qui incarneront le personnage d’Andrew Lincoln, Rick Grimes, il n’y a toujours pas de date de sortie concrète et il a également été question de la possibilité pour l’acteur de revenir à la série originale.

Journaliste Amateur du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.