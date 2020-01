Le créateur de Walking Dead confirme & # 039; Real & # 039; Cause de l’épidémie de zombies

Les morts qui marchent la bande dessinée s’est terminée l’année dernière sans aucune explication de ce qui a vraiment causé l’épidémie de zombies dans la série. Bien que l’on n’en ait jamais vraiment eu besoin, le créateur de la série, Robert Kirkman, a été invité à expliquer la cause de l’apocalypse zombie et a en fait fourni une réponse: Spore spatiale.

Tout au long des adaptations de la série comique de Kirkman, Tony Moore et Charlie Adlard, la question de savoir si l’apocalypse zombie méritait une explication a toujours été un sujet de débat intéressant. Kirkman a déclaré dans des interviews précédentes qu’il n’avait pas l’intention de répondre à la cause de l’épidémie de zombies. Il semblait que Kirkman allait laisser le mystère être, mais sur Twitter, il a fourni une réponse intéressante lorsqu’il a été interrogé sur la cause.

Un utilisateur de Twitter lui a demandé «ce qui a causé les zombies», et Kirkman a répondu en disant simplement «Spore spatiale».

C’est certainement à débattre pour savoir si Kirkman est sérieux ici. Compte tenu de ses démentis passés selon lesquels une explication était jamais venue, il est plus probable que ce soit une blague. Mais ce n’est pas la première fois que Kirman mentionne que des extraterrestres sont connectés à la série. Dans The Walking Dead # 75, la bande dessinée se termine avec une histoire bonus non canonique, où Rick se réveille de l’hôpital avec un bras de robot et un costume de super-héros. Lorsqu’il sort, il voit des héros (personnages TWD également en costume) se battre avec des zombies. Après que Michonne ait traversé une marchette, elle dit à Rick que l’épidémie faisait partie d’un plan diabolique provoqué par des extraterrestres. Que voulaient les extraterrestres? L’eau – car il est expliqué que c’est une monnaie pour eux. Les extraterrestres ont donc réanimé un tas de morts pour obtenir ce qu’ils voulaient.

Encore une fois, il est important de souligner que cette histoire était en quelque sorte une histoire d’Elseworlds dans les pages de The Walking Dead et de ne pas être considérée comme vraie. Kirkman a même admis avoir écrit l’histoire en plaisantant pour répondre aux théories selon lesquelles l’épidémie avait été causée par des extraterrestres. Cependant, Kirkman évoquant des extraterrestres dans la bande dessinée et les mentionnant pourrait donner une véritable indication de ce qui a provoqué le début de l’épidémie. Les extraterrestres à l’origine de l’invasion seraient l’une des révélations les plus surprenantes de tous les temps – aussi improbable qu’elle soit.

Les spores de l’espace ou des extraterrestres seraient une explication satisfaisante de la cause de l’épidémie de zombies. Bien que ce ne soit pas une raison crédible, rappelez-vous que The Walking Dead est une œuvre de science-fiction. Une sorte de virus dans l’air se prêterait bien aux raisons pour lesquelles les gens se retournaient immédiatement après la mort. Cependant, la série comique de Kirkman n’avait pas besoin d’explication. Il s’agissait des personnages naviguant à travers une apocalypse zombie. Si vous avez vraiment besoin d’une réponse, optez pour des spores spatiales. Bien que les lecteurs devraient être satisfaits Les morts qui marchent histoire racontée par Kirkman – maudite explication.

