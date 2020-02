Le créateur des Gremlins parle de la nouvelle série de la saga

Gremlins: Secrets of the Mogwai explorera l’origine du petit protagoniste et il semble que Joe Dante soit très content du sujet.

Plusieurs fois, il a été dit qu’ils feraient un troisième versement de les gremlins, mais à la place, nous devrons nous contenter d’une série animée qui sortira en HBO Max. Dans une récente interview, le réalisateur des deux films originaux, Joe DanteIl a révélé qu’il travaille en tant que consultant et qu’il aime ce qu’il a vu jusqu’à présent: Ce sera bien, oui. Je suis très satisfait de la façon dont cela se passe. »

Joe Dante Il pense que c’est “un excellent moyen de récupérer la franchise dans l’esprit des gens”, et il aime donner un peu d’histoire au film original et à la liberté de création qu’offre l’animation:

«C’est une préquelle. Cela remonte au personnage de M. Wing quand il était enfant, et quand il a découvert le Mogwai. Il se déroule en Chine dans les années 20, et il est vivant et très vaste dans le sens où si vous essayiez de le filmer comme un film, ce serait scandaleusement cher. Mais en animation, vous vous en sortirez avec presque tout ce à quoi vous pourrez penser. Et cela ne se fera probablement qu’en 2021 ou peut-être jusqu’à la fin de 2020. C’est pour HBO Max, une nouvelle variante de transmission HBO. »

De quoi parlera la série?

Dans l’adaptation télévisée animée des Gremlins, nous avons voyagé dans les années 1920 à Shanghai pour révéler l’histoire de la façon dont Sam Wing (futur propriétaire du magasin, M. Wing dans le film de 1984) a rencontré le jeune homme. Mogwai appelé Gizmo. Avec un adolescent voleur de rue nommé Elle, Sam et Gizmo se lancent dans un voyage dangereux à travers la campagne chinoise, trouvant et parfois combattant contre des monstres colorés et des esprits du folklore chinois. Dans leur quête pour rendre Gizmo à leur famille et découvrir un trésor légendaire, ils sont persécutés par un industriel affamé de pouvoir et son armée grandissante de Gremlins maléfiques.

Gremlins: Secrets des Mogwai est produit par Amblin Television en association avec Warner Bros. Animation. La série est écrite par Tze Chun et produite par Darryl Frank (The Americans, Animaniacs, Amazing Stories!), Justin Falvey (The Americans, Animaniacs, Amazing Stories!) Et Sam Register (Teen Titans Go! Prochains Animaniacs) avec Chun et Brendan Là (Dawn of the Croods, Robot Chicken, Harvey Girls Forever) en tant que co-producteur exécutif. Dan Krall (Coraline, Scooby-Doo!) Servira de producteur superviseur.

