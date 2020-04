Le créateur d’Orange est le nouveau noir fera une série sur la distanciation sociale

La période actuelle de confinement pour empêcher les contagions de la pandémie de coronavirus a largement servi à explorer la créativité au milieu d’une situation de crise. Maintenant Netflix semble vouloir pousser cette exploration encore plus loin, puisqu’il a annoncé que sa nouvelle série d’anthologie s’appellerait Social Distancing.

Produits par la même équipe derrière Orange Is the New Black, dirigée par le créateur Jenji Kohan, les épisodes se concentreront sur la “nouvelle réalité bizarre et sauvage que nous vivons tous”.

A travers un communiqué (via Variety), l’équipe en charge du lancement du projet pour l’entreprise du “N” rouge a déclaré ce qui suit:

«Nous sommes très passionnés par la recherche d’une connexion pendant que nous restons tous à distance. Nous avons été inspirés pour créer une série anthologique qui raconte des histoires sur le moment que nous créons – ces histoires uniques, personnelles et profondément humaines qui démontrent comment, même si nous sommes séparés, nous sommes ensemble. Nous nous sommes fixés le défi de faire quelque chose de nouveau: créer et produire virtuellement, afin que notre distribution et notre équipe restent en bonne santé et en sécurité. »

L’annonce attire l’attention sur le fait qu’il est mentionné que la production aura lieu virtuellement. Comment cela sera-t-il possible? Le réalisateur, Diego Velasco, commandera tout à distance. De même, les acteurs se filmeront eux-mêmes depuis leur domicile, la productrice Hilary Weisman Graham supervisera tout depuis son salon.

D’un autre côté, l’équipe était tout à fait convaincue que espérons que la série aide les autres à se sentir proches de leurs proches.

Il n’y a toujours pas de date de sortie pour le projet, ainsi qu’une annonce officielle des acteurs qui le joueront.

Il est important de mentionner que cette pas la première série audiovisuelle axée sur l’isolement, depuis que Will Smith a fait ses débuts sur Snapchat il y a quelques semaines avec son programme Will at Home, dans lequel il aura des entretiens avec des personnes célèbres et des personnes en dehors du monde du divertissement.

Prêt pour la nouvelle série Netflix et l’éloignement social?