Le crime ne connaît pas de frontières. Bande-annonce pour & # 039; Arkansas & # 039;

Lionsgate a publié le teaser officiel de leur futur thriller réalisé par Clark Duke, ‘Arkansas‘, un film basé sur le best-seller écrit par John Brandon. Le film présente Vince Vaughn, John Malkovich, Liam Hemsworth, Vivica A. Fox et Clark Duke lui-même.

Kyle (Hemsworth) et Swin (Duke) vivent sous le commandement d’un seigneur de la drogue de l’Arkansas nommé Frog (Vaughn), qu’ils n’ont jamais rencontré. Se présentant comme des gardes de parc juvéniles le jour, ils opèrent comme des chameaux discrets la nuit sous l’œil vigilant des hommes de main de Frog (Malkovich et Fox). Cependant, après avoir pris trop de décisions erronées, Kyle et Swin sont directement dans le collimateur de Frog, qui les considère à tort comme une menace pour son empire.

Écrit par Duke et Andrew Boonkrong, le film sera présenté en première dans certains cinémas américains et chez Apple, Amazon et VOD le 1er mai 2020.