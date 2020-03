Le Crip Camp de Netflix met en lumière un militant des droits des personnes handicapées – HITC

Le documentaire Netflix Crip Camp met en lumière la remarquable Judy Heumann.

Si vous recherchez un visionnement essentiel, ne cherchez pas plus loin…

Ces dernières années, nous avons constaté une augmentation de la demande de documentaires. En effet, il y a eu des exemples phénoménaux, avec Netflix se battant au premier plan et offrant certains des meilleurs titres dans le domaine du divertissement non-fiction.

Les goûts de Tell Me Who I Am, The Pharmacist et Don’t F ** k With Cats: Hunting an Internet Killer me viennent à l’esprit, mais le dernier en date pour captiver le public est Crip Camp.

Réalisé par James Lebrecht – un ancien campeur – et Nicole Newnham, ce film inspirant explore un groupe de personnes handicapées qui se sont regroupées dans les années 1970 sur la route de Woodstock.

Pour eux, l’avenir à l’horizon semblait sombre et bloqué par les inégalités, mais le camp Jened offrait un refuge sûr aux handicapés. Cependant, il est vite devenu beaucoup plus quand ils ont réalisé qu’ils pouvaient apporter des changements à ceux qui aspirent au mieux.

Aligné avec le 30e anniversaire de l’Americans with Disabilities Act, Crip Camp est une célébration perspicace et glorieuse de ceux qui aspirent à la justice.

Crip Camp sur Netflix: Judy Heumann

L’une des personnes merveilleuses à avoir joué dans le documentaire est la militante américaine des droits des personnes handicapées Judith – ou «Judy» – Ellen Heumann.

Le défenseur des droits civiques, âgé de 72 ans, est largement reconnu dans le monde comme un leader éminent dans la communauté des personnes handicapées. Comme le souligne le documentaire, elle s’est lancée dans de grands travaux et projets depuis les années 1970 et a produit d’excellents résultats, en travaillant avec des organisations à but non lucratif et divers groupes importants.

Elle était l’une des personnes qui a contribué à l’intégration des droits des personnes handicapées, et ce documentaire n’est qu’un moyen d’aider à cimenter son admirable héritage.

Pendant une grande partie de sa vie, elle a utilisé un fauteuil roulant; elle avait la polio à l’âge de 18 mois. Cela a eu un effet énorme sur son éducation, mais lorsqu’elle a fréquenté le camp Jened, elle a appris à apprécier l’importance de la communauté et de l’unité.

Plus tard, alors qu’elle était à l’Université de Long Island, elle a organisé de nombreuses manifestations et rassemblements pour s’assurer que les étudiants handicapés avaient les installations et l’aide dont ils avaient besoin. De 2010 à 2017, elle a été conseillère spéciale pour les droits internationaux des personnes handicapées, nommée par Barack Obama.

Elle continue de lutter pour l’égalité.

Judy Heumann réfléchit sur le passé et l’avenir

Dans une interview avec le New York Times, Judy a réfléchi sur l’expérience du camp et la société à l’époque, en disant: «Les gens travaillaient dur et faisaient beaucoup de choses. Mais en utilisant le New York Times comme exemple, le Times ne couvrait pas le handicap comme une question de droits civils – il le couvrait comme un problème médical, même lorsque nous avions des manifestations à New York en 1977. »

Elle a poursuivi: «Les médias en général ne nous dépeignent pas de manière positive. Les téléthons étaient un moyen important pour les gens d’obtenir des informations, qui se concentraient sur les personnes sans défense… Donc, le camp était ce terrain de jeu. Nous sortions ensemble comme vous le feriez si vous n’aviez pas de handicap, nous nagions et jouions au baseball et aux arts et métiers, mais nous avions aussi le temps de rassembler nos propres voix. Ce fut une période libératrice; nous pourrions être nous-mêmes et cela a absolument aidé à formuler notre avenir. »

Pour l’avenir, elle nous a assuré qu’il y avait encore beaucoup de travail à faire: «La violence contre les personnes handicapées – elle ne fait pas l’objet de discussions. Nous ne discutons pas non plus des personnes qui ont subi des violences acquérant des handicaps… Mettre fin à la discrimination, non seulement dans le domaine du handicap, mais plus largement, c’est ce que nous envisageons… »

