Le délai de production de Stranger Things pour la saison 4 en raison d’un coronavirus confirmé

Même Choses étranges n’est pas à l’abri du coronavirus, car la production de la saison 4 de la série Netflix a officiellement été retardée en raison de la pandémie mondiale. L’émission – l’une des plus réussies que Netflix ait jamais produites – entrait dans la phase de production de la nouvelle saison, quelques mois seulement après que la saison 3 ait été acclamée par la critique à sa sortie. La décision rapide de filmer la saison prochaine a été considérée comme un signe positif que les fans n’auraient pas à attendre aussi longtemps pour de nouveaux épisodes, mais la crise entourant COVID-19 a entravé ces croyances.

La troisième saison de Stranger Things a été publiée le jour de l’indépendance, 2019, enregistrant un record d’audience pour le service de streaming. Quand un teaser pour la nouvelle saison a été publié il y a un mois, il est venu avec l’information que la nouvelle saison devait arriver en 2020, garantissant presque l’attente la plus courte entre les saisons pour le spectacle. Malheureusement, le coronavirus ne fait aucune discrimination, et Netflix ne voulait prendre aucun risque avec la sécurité de ses acteurs et de son équipe.

La date limite a confirmé l’arrêt de la production de la saison 4 de Stranger Things en raison de la pandémie de coronavirus. D’autres points de vente ont ajouté au rapport de Deadline, partageant le retard durerait au moins deux semaines et ne commencerait pas avant le lundi 16 mars. Cela correspond aux émissions et films de Netflix aux États-Unis et au Canada, qui font tous face à une production similaire. retards alors que l’entreprise essaie de veiller à la sécurité de toutes les personnes impliquées.

Une bonne quantité d’informations, du casting à la production, est connue sur la quatrième saison de Stranger Things. Pour commencer, la production a quitté les confins confortables d’Atlanta pour la première fois dans l’histoire de la série, avec un tournage qui devrait avoir lieu au Nouveau-Mexique. Une lecture de table avait même eu lieu, créant un bourdonnement palpable pour la direction du spectacle. Il y a également eu plusieurs promotions de cast dans leurs rangs, avec Priah Ferguson (qui joue Erica Sinclair) et Brett Gelman (Murray Bauman) devenant des habitués de la série pour la nouvelle saison.

Stranger Things est l’une des nombreuses émissions touchées par la pandémie de coronavirus, à la fois sur Netflix et dans le paysage télévisuel – en fait, il devient plus difficile de nommer les émissions qui ne sont pas affectées que de nommer les émissions qui le sont. La sécurité de la population à mesure que la situation du COVID-19 continue de se développer est de la plus haute importance. Mais c’est aussi bien d’être déçu que Choses étranges peut être contraint de retarder une nouvelle saison à cause du virus.

