Le denim Richards de Yellowstone réalisera un court-métrage et un thriller psychologique “The Zoo” – Blackfilm

Denim Richards (Yellowstone) réalisera le court métrage Le zoo à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Ryan Gibson (Esprits criminels). Le film sera produit par Richards, Gibson, J. Mallory McCree et Britani Golden de Pink Hammer Entertainment.

Le zoo, aborde l’histoire souvent inédite de l’expérience des noirs pendant l’Holocauste. Pendant le régime nazi, l’Europe a tenté de prendre le contrôle de l’Afrique. Ce faisant, ils ont été confrontés à des défis majeurs et se sont révélés infructueux. Frustrés, ils voulaient savoir comment les Noirs pouvaient résister à la chaleur et au climat, et ce qu’ils considéraient comme des conditions non civilisées. Ainsi, ils captureraient et réaliseraient des expériences horribles sur des prisonniers de guerre noirs et des citoyens afro-allemands locaux – testant leur peau, leurs organes, leurs capacités mentales, leur éducation et, surtout, leur foi. Le zoo en son cœur est un conte sur l’identité, la survie et combien nous sommes

tous pareils.

Il s’agit d’un thriller psychologique qui suit le mentorat improbable entre le Dr Richter, celui qui réalise les expériences et l’un de ses sujets les plus récents, Benjamin. Afro-allemand intelligent en livre, Benjamin finit par sauver la vie du Dr Richter. Confus et hypnotisé, Richter se lie d’amitié avec Benjamin pour apprendre autant qu’il le peut, forçant Benjamin dans une quête de survie.

Le casting comprend Charles Townsend, Brian Wallace, Mel Chude, Sarunas Jackson, Jon Chaffin, Vladimir Versailles, J. Mallory McCree, Victor Kamwendo, et Aaron Cavette.

Le film a été produit par exécutif Obba Babatundé, Cornelius Smith, Jr. et Angela Lewis.

Le zoo, sert de court métrage, Les oubliés, qui explore les expériences plus larges oubliées des Noirs, des homosexuels, des Tsiganes, des agressions sexuelles contre les femmes et les malades mentaux pendant l’Holocauste d’Hitler.