Le dernier concert de Chris Jericho dans un drive-in pour présenter des monstres sanglants

Le film de la co-animation de Chris Jericho lors de la première de la saison de Shudder The Last Drive-In avec Joe Bob Briggs a été révélé, et c’est un doozy. Briggs s’est entretenu avec Consequence of Sound pour une nouvelle interview et a révélé (par Arrow in the Head) que le film qu’ils couvriront est le film culte de Joel M. Reed de 1976, Bloodsucking Freaks.

“Chris Jericho est un fan d’horreur”, a déclaré Briggs. «J’étais sur son podcast et il m’a dit que, depuis qu’il était au lycée, il était fasciné par le film Bloodsucking Freaks. Il avait ce qu’on appelait un club de cinéma bon marché entre lui et ses amis du lycée où ils essayaient de trouver le pire film B qu’ils pouvaient trouver et ils l’apportaient chaque semaine et le regardaient. Le champion de tous les temps était Bloodsucking Freaks, et il a été fasciné par le film toute sa vie, donc je me disais: “Viens et co-animer Bloodsucking Freaks, et il a donc accepté de faire ça.”

Bloodsucking Freaks est un film d’éclaboussures de style exploitation sorti en 1976 et mettant en vedette Seamus O’Brien et Luis De Jesus dans le rôle du méchant maître Sardu et de son assistant Ralphus. (Les fans de lutte peuvent reconnaître le nom de Ralphus en association avec Jericho de ses jours à la WCW.) Les deux dirigent un théâtre de style Grand Guignol dans lequel les gens sont kidnappés et contraints à des spectacles sadomasichistes de torture et de meurtre. Sa tendance à glisser entre l’horreur grave et la comédie campante l’a élevé au statut de culte.

Briggs a ajouté: «Le temps a bien fonctionné aussi. Il est probablement l’un des lutteurs les plus célèbres du monde en ce moment. C’est le gars qui a dynamisé le circuit de lutte AEW qui a défié les grands garçons. Donc, normalement, nous ne révélons pas le titre du film ou les invités, mais il est spécial. Mais c’est la deuxième fonctionnalité. Le premier film est un classique de tous les temps qui fait du bien, et nous avons la star de ce film. »

L’épisode donnera le coup d’envoi de la deuxième saison de l’émission et sera présenté en avant-première le 24 avril à 21 h sur Shudder.