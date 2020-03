Le dernier d’entre nous de HBO n’effacera pas l’identité lesbienne d’Ellie, promet l’écrivain

Craig Mazin, l’auteur de HBO’s Le dernier d’entre nous adaptation, promet de rester fidèle à la caractérisation du jeu vidéo du protagoniste, Ellie, en tant que lesbienne. HBO a annoncé que l’adaptation était en cours de développement avec Mazin et Neil Druckmann (qui est également l’auteur et le directeur créatif du jeu) attachés en tant que producteurs exécutifs et écrivains du pilote. Mazin était l’auteur et le producteur de la mini-série très acclamée Tchernobyl, qui a été un succès d’audience pour HBO.

The Last of Us est un titre de survie / horreur extrêmement populaire de Sony et du développeur Naughty Dog. Initialement sorti en 2013, le jeu s’est vendu à 1,3 million d’exemplaires au cours de sa première semaine et à plus de 17 millions en 2018. L’histoire suit un criminel nommé Joel et un adolescent nommé Ellie alors qu’ils tentent de traverser les États-Unis infestés de mutants cannibales au lendemain de une pandémie mortelle. La sexualité d’Ellie a joué un grand rôle dans le DLC publié pour le jeu, qui a révélé qu’elle était gay lors de séquences de flashback montrant le personnage embrassant son amie Riley. Les critiques et les fans ont salué la représentation de la sexualité d’Ellie sans aucun stéréotype, et les joueurs progressistes ont largement célébré l’inclusion proéminente d’un personnage principal gay dans une franchise de jeux vidéo à succès.

CBR a repéré un tweet de Mazin confirmant qu’il avait l’intention de garder Ellie lesbienne dans l’adaptation The Last of Us de HBO. Un fan des jeux a demandé à Mazin de “garder le gay gay” et de ne pas “effacer cette représentation”, se référant au personnage d’Ellie. Mazin a répondu: “Vous avez ma parole.” Quelques tweets plus tard, un autre fan a noté que la réponse initiale de Mazin était maintenant la preuve de sa promesse à laquelle Mazin a accepté, “Correct. C’est un reçu.”

Correct. C’est un reçu.

– Craig Mazin (@clmazin) 5 mars 2020

Naughty Dog prévoit de sortir The Last of Us Part II le 29 mai. La suite réunit Joel et Ellie (et d’autres favoris de retour) cinq ans après le premier match à Jackson, Wyoming. De plus, le jeu présentera Dina, exprimée par l’actrice Shannon Woodward, comme un intérêt amoureux potentiel pour Ellie. Woodward rejoint les acteurs Troy Baker et Ashley Johnson, qui fournissent respectivement des voix et la capture de mouvement pour Joel et Ellie.

The Last of Us de HBO abordera probablement l’histoire du premier jeu lors de la saison inaugurale de l’émission. La promesse de Mazin de garder le personnage lesbien suggère que certains contenus du DLC pourraient également faire partie de l’adaptation. Là encore, Mazin et Druckmann pourraient tout abandonner, à l’exception des prémisses et des personnages de base des jeux, choisissant de créer une histoire inconnue, même pour les fans inconditionnels des jeux. Le dernier d’entre nous La série vient d’être annoncée et la production n’a pas encore commencé, mais les fans qui espèrent un long métrage sont certainement ravis que le jeu reçoive le traitement de la série. Avec un deuxième match qui devrait sortir dans quelques mois, les fans peuvent avoir un aperçu de ce qui pourrait être en magasin pour les prochaines saisons de l’émission.

