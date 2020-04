Le dernier d’entre nous, partie II. Le moment est-il venu de le lancer?

Avec COVID-19 conquérant le monde, certains se demandent si le moment est venu de lancer The Last of Us Part II de Naughty Dog

En 2013, Naughty Dog s’est distingué avec The Last of Us. Un jeu vidéo arrivé sur PlayStation 3 quelques mois seulement avant le lancement de PlayStation 4. L’ancien jeu a reçu des critiques élogieuses pour son histoire sincère et le développement de son personnage, ainsi que pour l’incroyable système de jeu «Balance of Power» qui a gardé chaque situation attrayante. et intense.

Depuis l’annonce de The Last of Us Part II lors de l’événement PlayStation Experience 2016, les fans attendent la suite, qui est prévue pour le 29 mai. Cependant, en raison de la pandémie mondiale de COVID-19 et du fait que de nombreuses personnes s’isolent déjà pour réduire l’impact de l’infection, est-il approprié de lancer maintenant un jeu vidéo dans lequel le monde est arrêté par une épidémie virale?

Dans The Last of Us, la société s’effondre à cause de l’infection cérébrale fictive de Cordyceps. Cette maladie est basée sur le champignon Cordyceps réel, qui infecte les fourmis et les transforme en «zombies». Le champignon attaque le cerveau de la fourmi, ce qui lui fait trouver un terrain plus élevé avant de libérer plus de spores fongiques pour créer plus d’infections. Dans le jeu, vous pouvez être infecté simplement en inhalant les spores de Cordyceps ou si une personne infectée entre en contact avec vous, ce qui est similaire à la façon dont la véritable pandémie de COVID-19 infecte des milliers de personnes quotidiennement. La différence ici est que la maladie fictive transforme l’hôte en un monstre couvert de champignons.

Lorsque The Last of Us a été initialement publié, les médias de l’apocalypse zombie étaient à leur apogée, avec des choses comme The Walking Dead, Zombieland, ZombieU et Dead Rising 3, cependant, The Last of Us se tenait au-dessus des autres produits fictifs. sur les zombies non seulement pour être une nouvelle IP nouvelle avec un gameplay stellaire et unique, mais aussi pour perfectionner les thèmes que d’autres histoires de zombies ont cultivés et en faire quelque chose dont le public cible pourrait tomber amoureux.

Joel et Ellie sont des exemples de personnages notables qui ne sont pas seulement identifiables, passionnés et amusants à leur manière face au désespoir. Ce sont aussi des gens incroyablement forts et résilients. Au début de The Last of Us, Joel perd sa fille au virus Cordyceps, c’est pourquoi Ellie croise son chemin quand elle est chargée de la faire sortir de la zone de quarantaine. Après cela, nous apprenons qu’Ellie a perdu tous ceux qui prenaient soin d’elle et qu’elle a dû grandir rapidement pour s’adapter à ces circonstances difficiles. Au cours du jeu, ces personnages créent une dynamique père-fille puissante qui est nécessaire pour eux deux et c’est pourquoi ils grandissent tellement ensemble, avec le personnage le plus développé d’Ellie dans la suite. En conséquence, il devient beaucoup plus facile de se connecter avec ces personnages et les joueurs se battent pour leur survie car ils veulent les voir survivre.

COVID-19 est extrêmement grave et de nombreuses personnes s’inquiètent de la rapidité avec laquelle il s’est propagé dans le monde. Avec l’auto-isolement devenu réalité pour beaucoup en ces temps incertains, il est difficile de ne pas être submergé par le volume de nouvelles sur les virus facilement accessibles à tout moment. Il n’est pas difficile non plus de voir comment la sortie de la suite du jeu vidéo ou de la série HBO pourrait être perçue négativement en raison de la crise. Cependant, si les personnages ingénieux de The Last of Us peuvent nous apprendre quelque chose, c’est que les gens sont beaucoup plus forts qu’ils ne le savent, et qu’avec de la détermination et de la persévérance, nous pouvons tout surmonter.

Qu’en penses-tu? Nous attendons vos commentaires à cet égard.

Le dernier d’entre nous, partie II

Produit: Le dernier d’entre nous, partie II

URL: Amazon

Disponibilité: Pré-commande

Description: Une aventure intense, douloureuse et chargée d’émotions vous attend. Ellie et Joel reviennent pour un voyage épique dans la suite du jeu Naughty Dog acclamé par la critique.

Cinémascomique

0,0 0,00 5

Score moyen

Note des utilisateurs / 5 (Soyez le premier! Votes)

Partager

Publication précédente

5 héros Marvel Aquaman seraient amis avec (et 5 il détesterait)

Cinémascomique

Depuis que je me souvienne, j’ai toujours été attiré par le dessin, la bande dessinée et surtout le cinéma, parce que ce hobby est “Star Wars: Episode IV”, j’ai été fasciné par le grand nombre de vaisseaux spatiaux qui sont apparus dans elle et le monde entier créé par George Lucas, la scène du navire corellia poursuivi par un croiseur impérial s’avançant pour remplir l’écran était choquante. La musique de John Williams était entraînante et facile à retenir, alors je me souviens de mes collections d’autocollants et des poupées de la saga. Une autre grande influence a été les bandes dessinées, en particulier les éditions de Vertice de Spiderman, Patrol X, The Avengers, The Fantastic 4, avec lesquelles j’ai appris à dessiner en copiant les dessins animés de John Romita Sr. et Jack Kirby. Il n’est donc pas surprenant qu’il finisse par étudier à l’École des arts de Saragosse.