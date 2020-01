Le dernier Glitch de Destiny 2 est parfait pour les joueurs qui cherchent à effectuer des raids en solo

Destiny 2 les joueurs ont une fois de plus découvert un problème qui banalise un aspect du jeu, et le dernier problème de Destiny 2 est parfait pour les joueurs qui recherchent des raids en solo. Destiny a peut-être l’une des communautés les plus dévouées lorsqu’il s’agit de séparer le jeu et d’apprendre ses secrets. Non seulement la communauté Destiny 2 se rassemble pour résoudre les mystères complexes avec lesquels Bungie les présente, mais ils apprennent rapidement à exploiter efficacement les problèmes de Destiny 2.

Comme le savent tous ceux qui ont joué au jeu, Destiny 2 est rempli de boss qui ont des mécanismes qui peuvent effacer tout un raid si tout le monde ne remplit pas sa fonction. Quelques exemples incluent Shuro Chi le corrompu, Morgeth le gardien de flèche et Kalli le corrompu. Ces mécanismes empêchent généralement un joueur de mettre le contenu en solo.

Ce problème de Destiny 2 permet aux joueurs de devenir complètement immunisés contre les mécanismes de nettoyage de groupe. En supprimant cette barrière, un joueur qualifié peut profiter de la capacité de combattre des boss en solo sans la plus grande barrière sur le chemin. Cependant, les utilisations (comme avec le récent bug post-patch Destiny 2 Wish-Ender), sont limitées – dans ce cas, aux rencontres de raid qui permettent de placer des bannières de raid (les principaux patrons de Last Wish, par exemple) et le Salle d’hommage du Léviathan. Désolé, Titans et démonistes – seuls les chasseurs peuvent le faire. Pour résoudre ce problème, les joueurs devront avoir l’emote de mélange de cartes et l’épée Goldtusk de la Ménagerie ou le Croc rapide. Les joueurs auront également besoin d’accéder à des tonnes de munitions lourdes, c’est là que les bannières de raid entrent en jeu, et d’une volonté de se battre la tête contre le mur pour maîtriser la série complexe d’actions nécessaires pour activer le glitch. Vous pouvez le voir en action dans cette vidéo de Cheese Forever.

La configuration est complexe, mais pas aussi complexe que le processus nécessaire pour faire apparaître un Arwing dans Legend of Zelda: Ocarina of Time. La première étape consiste à sauter avec une des deux épées susmentionnées jusqu’à ce que l’action ne provoque plus la lecture audio. Ensuite, utilisez le mélange de cartes émotes, puis invoquez Ghost et esquivez pendant l’émote. Emote encore. Jump-slash avec l’épée et émote à nouveau. Encore une fois, sortez votre compagnon fantôme et esquivez. Répétez ce processus plusieurs fois et si cela a été fait correctement, un joueur peut bénéficier d’une immunité aux effets environnementaux – y compris les méchantes mécaniques de nettoyage de groupe. Bungie est conscient que ce bug existe, donc les joueurs ne peuvent pas s’attendre à ce qu’il dure longtemps.

Les joueurs de Destiny 2 trouvent souvent de nouvelles façons de casser le jeu, qu’il s’agisse d’abuser du bug de dégâts d’arc Wish-Ender original dans Gambit ou d’éliminer tous les défis du boss final du raid Léviathan. Les jeux Destiny ont de nombreux secrets à débloquer pour les joueurs – et lorsque l’un de ces secrets présente un moyen facile d’obtenir du butin, ces secrets ont tendance à être déverrouillés très rapidement. Bungie corrigera sans aucun doute cela dès que possible en raison des implications majeures qu’il a en ce qui concerne les raids. Les joueurs de Destiny 2 qui veulent essayer cela ne devraient pas dormir sur l’idée.

Destiny 2 est disponible sur PC, Xbox One et PlayStation 4.

