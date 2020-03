Le dernier retour Arrowverse de Reverse-Flash expliqué

Attention: SPOILERS à venir pour The Flash saison 6, épisode 14 “Death Of The Speed ​​Force”.

Le flash a officiellement trouvé sa dernière façon de ramener Eobard Thawne alias Reverse-Flash (Tom Cavanagh,) concluant les mystérieuses apparitions de Harrison Wells. Tout au long de son séjour dans la série, Eobard a trouvé plusieurs façons de revenir. Qu’il ait été tué ou effacé de son existence, l’ennemi emblématique du speedster trouve toujours un moyen de troubler le Scarlet Speedster de Central City. Depuis la première saison de la série, Harrisons d’autres mondes a été l’un des éléments constants en cours, car les téléspectateurs ont été présentés les uns après les autres. Après les conséquences de Crisis on Infinite Earths, l’Arrowverse a découvert les nouveaux changements causés à Earth-Prime.

Après le crossover de 5 heures, la seconde moitié de The Flash season 6 a eu un mystère récurrent impliquant Harrison Wells. La version actuelle de la saison étant Nash, le sosie a essayé de comprendre pourquoi il continue de voir des versions de lui-même. La plus grande préfiguration du retour de Reverse-Flash a été lorsqu’une hallucination Sherloque a averti Nash qu’il “venait” à la fin de “Grodd Friended Me”. Alors que l’hallucination donnait initialement l’impression que c’était Eobard se faisant passer pour Sherloque, les yeux rouges et la vitesse-vibration n’étaient qu’un avertissement. Après plusieurs reprises, le dernier retour d’Eobard est peut-être le plus intense à ce jour sur The Flash.

Dans le 14e épisode de la saison 6 de Flash, “Death of the Speed ​​Force”, l’intrigue centrale était fortement liée à la source des capacités des speedsters. Barry découvre que l’utilisation du pouvoir du Spectre pour pénétrer dans la source d’énergie extra-dimensionnelle déjà endommagée est devenue la cause de la mort de la Speed ​​Force. Depuis que Cisco (Carlos Valdes) est revenu de son grand voyage où il analysait Earth-Prime après la crise, l’ancien super-héros devient le premier à découvrir le retour d’Eobard. Pendant un moment ensemble à Central City Citizen, Cisco essaie de se connecter avec Nash, qui indique rapidement que quelque chose ne va pas. Alors qu’il les enferme dans le bureau, Cisco découvre que Nash est désormais en fait Reverse-Flash. Avant le retour de Cisco, l’énergie d’Eobard a attaqué Nash et a pris le contrôle de son corps.

Lors d’une épreuve de force, Cisco découvre qu’Eobard n’a plus sa super-vitesse. Alors qu’Eobard prend presque le dessus, Cécile (Danielle Nicolet) parvient à l’étourdir avec un Taser. Il s’avère que le fait d’être dans le corps de Nash empêche Reverse-Flash d’accéder à ses capacités via la force de vitesse négative. Plus tard, Eobard est enfermé dans le Pipeline alors que Barry vient découvrir ce qu’il veut cette fois. Mais les motivations de Reverse-Flash n’ont pas changé du tout, car Eobard rappelle à Barry qu’il veut simplement le tuer ainsi que tous ceux qu’il aime. Bien qu’il n’ait pas ses pouvoirs, Reverse-Flash assure à Barry qu’il sortira et que sa tuerie commencera avec la mort de Nash.

Eobard continue en révélant qu’il sait que la vitesse de Barry aura disparu “dans quelques semaines”, tout en se moquant du héros pour avoir compté sur “une force chétive et pathétique”. Avec le Mirror-arc étant le thème principal de la seconde moitié de la saison 6, les téléspectateurs peuvent désormais s’attendre à une autre grande confrontation entre les deux speedsters. Il reste à expliquer pourquoi la crise a conduit Eobard à passer de la chair et des os à une existence spectrale. Alors que l’équipe tente de construire Barry sa propre Speed ​​Force artificielle, le temps presse maintenant avant que Reverse-Flash ne sorte à un moment donné des épisodes restants de Le flash saison 6.

