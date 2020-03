Le dernier tour est sur le point de commencer. Bande-annonce de «Vis a vis: l’Oasis»

La bande-annonce officielle de «Vis a vis: l’Oasis», dans lequel nous voyons les protagonistes confrontés à différentes situations à risque, en plus de découvrir les nouveaux scénarios dans lesquels ils sortiront de prison.

Dans la cinquième et dernière saison de la série emblématique, produite par Fox Networks Group Spain et Globomedia (The Mediapro Studio), Maca et Zulema feront leurs adieux avec style avec un grand braquage final.

Ce dernier opus de la franchise a été conçu pour donner un sens final aux personnages principaux après que les fans, le soi-disant Yellow Tide, aient revendiqué le résultat de leur histoire.

La production, tournée entre Madrid et Almería, se compose de huit épisodes et est à nouveau opposée à Iván Escobar en tant que showrunner, ainsi qu’aux écrivains Lucía Carballal et JM Ruiz Córdoba. Pour sa part, Sandra Gallego, co-productrice exécutive avec Iván Escobar, partage la direction de tous ses épisodes avec Miguel Ángel Vivas.

Comment pourrait-il en être autrement, Najwa Nimri et Maggie Civantos dirigent un casting qui complète Itziar Castro, Claudia Riera, Isabel Naveira, Lisi Linder, David Ostrosky, Alma Itzel, Almagro San Miguel, Ana María Picchio, Lucas Ferraro, Pablo Vázquez, Natalia Hernández, Paula Gallego, Jose de la Torre, Iván Morales, Fernando Sansegundo, Lolo Diego, Ismael Palacios et la collaboration spéciale d’Alba Flores et Ramiro Blas.

«Vis a vis: l’Oasis» ouvre le 20 avril à 22h00 sur Fox.

