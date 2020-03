Le design de l’acteur Mandalorian: Aliens révélé

Avant la première saison 2 de Disney’s Star Wars: The Mandalorian series, les fans peuvent avoir un aperçu du nouveau personnage qui sera interprété par Michael Biehn (Aliens: The Return)

Depuis que Michael Biehn a été confirmé pour jouer dans la saison 2 de Disney + Star Wars: la série Mandalorian, les fans se sont demandé à quoi ressemblerait son personnage. Maintenant, nous avons notre réponse, gracieuseté d’un concept art partagé par Making Star Wars.

Filtré par MakingStarWars.net, le personnage de Michael Biehn (un acteur dont beaucoup se souviendront d’avoir donné vie à Kyle Reese dans Terminator ou Alien’s marine Hicks le retour) est présenté dans une armure similaire à celle des Han Solo Mudtroopers: A Star Story. Wars, et manie également un fusil blaster lourd. Selon son apparence, il peut être un ancien officier impérial devenu chasseur de primes. Décrit comme la connaissance du Mandalorien, il reste à voir s’il aidera Din Djarin dans sa quête pour amener l’enfant sur sa planète natale ou servir d’ennemi.

Bien sûr, Biehn n’est pas le seul nouvel ajout à la distribution, car l’actrice Rosario Dawson est très susceptible de rejoindre la saison 2 en tant que première incarnation d’Ashoka Tano. En outre, Dave Filoni a également fait allusion à l’inclusion éventuelle du capitaine Rex.

Créé par Jon Favreau, The Mandalorian stars Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito et Emily Swallow. La saison 1 est maintenant diffusée sur Disney +, et la saison 2 devrait arriver en octobre.

