Le design du charizard Gigantamax de Pokémon est inspiré de Godzilla

La conception pour Épée et bouclier Pokémon Gigantamax Charizard a probablement été inspiré par une itération particulière de Godzilla. Le mécanicien Gigantamax rend les Pokémon énormes, il n’est donc pas étonnant que Game Freak ait décidé de s’inspirer du monstre lézard géant le plus célèbre lors de la conception de la forme Gigantamax du reptile le plus célèbre de Pokémon.

La plupart des jeux Pokémon modernes ont une sorte de mécanisme de combat central qui les différencie des autres. Pokémon Soleil et Lune avaient des mouvements Z, par exemple, et Pokémon Épée et Bouclier ont Dynamaxing et Gigantamaxing. Dynamaxing permet aux joueurs d’augmenter la taille et la puissance de leur Pokémon pendant trois tours, et certains Pokémon peuvent également changer de forme lorsqu’ils sont Dynamaxed, devenant Gigantamaxed à la place. Parce que Gigantamaxing change l’apparence d’un Pokémon, Game Freak a pu fléchir ses muscles de conception, s’inspirant de divers concepts fictifs et du monde réel pour créer des origines intéressantes pour les créatures Gigantamaxed.

Game Freak ne discute pas normalement des origines de conception de ses Pokémon, laissant les fans réfléchir à ce qui les a inspirés. Cependant, certaines origines Pokémon sont plus faciles à comprendre que d’autres, et il existe des preuves convaincantes de l’inspiration de Gigantamax Charizard. Le Gigantamax Charizard de Pokémon semble être basé sur Godzilla ou, plus précisément, Burning Godzilla. Cette version enflammée du kaiju populaire du Japon est apparue pour la première fois dans Godzilla vs Destoroyah en 1995 et est ensuite revenue dans Godzilla: King of the Monsters en 2019. La forme amplifiée de Gigantamax Charizard reflète celle de Burning Godzilla, le feu s’étalant sur sa poitrine et son épaule pour remplacer ses ailes, et plus de feu faisant rage dans sa bouche et sur ses cornes et sa queue.

Tout cela pourrait juste être une coïncidence – Charizard est un Pokémon de type lézard de type Feu, il est donc logique que sa forme Gigantamax ait plus de flammes et ressemble à Godzilla. Mais les similitudes de Gigantamax Charizard avec Gigantamax Butterfree scellent l’affaire. Gigantamax Charizard et Butterfree ont été révélés en même temps avant la sortie de Sword and Shield, et les deux partagent des motifs de couleurs similaires que l’on ne voit pas sur les autres modèles Gigantamax (taches blanches bordées d’écailles et contrastées avec une couleur dominante et lumineuse). Cela indique qu’il s’agit d’une paire, clairement une référence à Godzilla et Mothra, qui pourraient être le deuxième monstre le plus connu de la série Godzilla.

Il est également possible que d’autres formes Gigantamax soient inspirées de la série Godzilla. Gigantamax Drednaw ressemble à la Gamera ressemblant à une tortue de Godzilla, et Gigantamax Garbodor ressemble un peu à Hedorah. Ce sont probablement des coïncidences, cependant, laissant Gigantamax Charizard et Butterfree comme les créatures les plus définitives inspirées de Godzilla.

Épée et bouclier Pokémon sorti sur Nintendo Switch le 15 novembre 2019.

