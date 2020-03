Le destin choisit Janelle Monae dans une nouvelle bande-annonce d’Antebellum

Un nouveau trailer pour Antebellum est sorti, envoyant le personnage principal de Janelle Monae dans une réalité cauchemardesque. Vous pouvez voir la bande-annonce ci-dessous pour le film d’horreur Lionsgate, qui révèle un peu plus de l’histoire alors que l’auteure de Monae, Veronica Henley, se retrouve piégée dans l’ère de l’esclavage aux États-Unis et doit trouver comment se sauver et sauver les autres. Le film réalisé par Gerard Bush et Christopher Renz sort le 24 avril et met en vedette Monae, Marque Richardson II, Eric Lange, Jack Huston, Kiersey Clemons, Tongayi Chirisa, Gabourey Sidibe, Rob Aramayo, Lily Cowles et Jena Malone.

Le film est décrit comme suit:

L’auteure à succès Veronica Henley (Janelle Monáe) se retrouve piégée dans une horrible réalité et doit découvrir le mystère époustouflant avant qu’il ne soit trop tard.