Le détective Pikachu change la signification du slogan de Pokémon

“Je vous ai choisis!” Ce slogan est l’un des plus emblématiques du monde de Pokémon, mais le détective Pikachu donne à cette phrase un tout nouveau sens rétrospectivement. Parce que son cadre, Ryme City, est tellement différent du reste du monde Pokémon, cette simple phrase commence à prendre un tout nouveau sens.

Dans les jeux et l’anime, des variations de cette phrase sont utilisées tout le temps, mais surtout dans le contexte des combats. Les dresseurs appellent leur Pokémon pour les envoyer au combat. Dans le cadre principal du film, Ryme City, les combats sont relégués à des matchs illégaux. Au lieu de cela, les gens et les Pokémon sont plus comme des animaux de compagnie ou des compagnons, ce qui rend le «choix» très différent dans cette version du monde.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Sonic le hérisson et le détective Pikachu ont besoin d’énormes suites

Alors que la phrase “je te choisis!” n’est pas directement dit dans le film, il est référencé au début. Lorsque Tim Goodman (Justice Smith) essaie d’attraper un Cubone au début du film, il parle d’essayer de le faire choisir. À ce stade, Tim n’est pas au milieu de Ryme City et de sa façon révolutionnaire de traiter les Pokémon. Cela en fait toujours une bonne prise sur une rewatch, sachant que son idée de choisir un Pokémon va être très différente plus tard.

La série Pokémon a toujours été un peu bizarre à propos de son mécanisme de jeu principal impliquant des humains faisant en sorte que les animaux se combattent. Il semble que les Pokémon aiment se battre, mais il est toujours difficile de ne pas établir de liens avec les combats de chiens dans le monde réel. Dans ce contexte, dire “je te choisis!” dans l’anime semble effrayant: le Pokémon est choisi pour aller au combat, où il pourrait être gravement blessé.

À Ryme City, les personnes accompagnées de Pokémon choisissent un partenaire. Les Pokémon aident les gens dans leur vie de tous les jours, en utilisant leurs compétences particulières de toutes les manières possibles. C’est presque comme avoir un animal de compagnie qui vous est également utile. Au lieu de la peur d’être envoyé au combat, “je vous choisis!” dit au Pokémon qu’il est recherché pour qui il est, plutôt que pour sa puissance dans un combat. Cela n’est jamais abordé directement dans le détective Pikachu, car le slogan “Je te choisis!” n’est pas parlé à haute voix. Au lieu de cela, cela n’est impliqué que par l’accent mis sur la différence entre Ryme City et le reste du monde Pokémon. C’est là, mais juste sous la surface.

Bien qu’il s’agisse d’un changement subtil, le détective Pikachu parvient à prendre l’un des slogans emblématiques de la série et à lui donner un tout nouveau sens. Au lieu de choisir un soldat pour la bataille, en disant “je te choisis!” en tant que formateur à Ryme City, vous choisissez un partenaire ou un compagnon. Faire de la ville un endroit où Pokémon est partenaire plutôt que de tout utiliser pour les batailles change beaucoup de choses sur le monde de Pokémon, même jusqu’à ce que signifient ses grands slogans.

Suivant: À quoi s’attendre du détective Pikachu 2

Théorie mandalorienne: l’armurier s’est battu pour MAUL pendant la guerre des clones