Le dieu clochard. Une nouvelle couleur pour les mythes

Dans The Vagabond God, Eustis le satyre cherche comment retourner dans le monde des dieux, et son aventure commence avec la lune et avec beaucoup de vin.

ECC Ediciones publie la deuxième œuvre de The God Vagabond Fabrizio Dori dans notre pays, une bande dessinée personnelle de mythes et d’aventures gréco-romains pleine de sensibilité et d’hommages à de grands peintres modernes. Un album qui sert également à présenter son auteur en Espagne après une présentation notable comme Gauguin: l’autre monde.

Dans notre monde, les dieux ont disparu, les magiciens et les sorcières vivent en lançant des cartes et en faisant disparaître les lapins, la magie s’estompe. Pour Eustis, cela signifie qu’il est seul, il est seul depuis des siècles, depuis les festivités qui ont suivi Pan et Dionysos a continué à boire du vin et à lire l’avenir aux humains pour survivre. Tout cela parce qu’une fois, il a fait une erreur et Artemis l’a expulsé et l’a séparé du monde des dieux. Mais maintenant, il veut retourner dans son monde, et un soldat fantôme et un vieil homme qui veut rencontrer les dieux dans ses derniers jours l’accompagnent et l’aident.

Dori se plonge dans les mythes grecs pour nous raconter le road movie d’un héros qui ne veut pas être un héros, seulement pour rentrer chez lui, d’un homme qui dans ses derniers jours veut ressentir à nouveau la sensation d’émerveillement de la jeunesse et d’un fantôme vaincu qui ne veut pas arrêter de se battre pour se faire un nom. L’humanité claire et définie dans les personnages montre clairement que nous sommes confrontés à une aventure de découverte pour certains, de fermeture pour d’autres, mais surtout une épopée d’être humain, car les dieux gréco-romains étaient la sublimation de l’humanité, tout bon et mauvais que nous avons, sans filtres et poussés à l’extrême.

L’histoire d’Eustis et de ses compagnons est rapide et simple, répond aux tests imposés et atteint leur objectif, mais la route est pleine de souvenirs et de défis pour nos protagonistes, de la guerre, de la fureur et de la haine, au désir et à la nostalgie. regrette Mais c’est avant tout un voyage visuel. Dori élargit la perception du chemin à travers différents styles, l’hommage prééminent à Gauguin et Van Gogh est clair, mais il y a aussi des morceaux de Klimt, Mucha et d’autres auteurs modernes parmi les pages de The Vagabond God, sans oublier la base de l’histoire , l’art grec vu dans des vases et des temples qui racontent les grandes épopées et les aventures de ces dieux très humains.

Un voyage à travers l’art moderne, raconté à travers une sorte d’Odyssée mettant en vedette un dieu déchu, qui se souvient de sa vie avec l’art classique et reflète la réalité à travers les yeux de la peinture moderne. Un voyage parfois rapide, parfois lent, où guerre et amour vont de pair avec la fête païenne et les reproches au nouveau dieu. Là où le plaisir commence et se termine, mais nous oublions.

Les mythes grecs contiennent les grandes passions et les grandes peines des hommes. À travers des aventures fantastiques et des dieux humanisés, des décisions et de grandes actions, ils construisent des héros et des méchants qui représentent les hommes et leurs grandes luttes. Les adapter, c’est parler des grandes histoires de tous, créer de nouveaux mythes, c’est retrouver leur essence pour nous montrer que le monde a changé, mais l’esprit humain persiste toujours, et les doutes et les obstacles d’antan, avec ses labyrinthes, hydres, lions et montagnes imparables, sont désormais des emplois et des pandémies, des réseaux et des démagogues, la lutte pour être humain est la même, seule la façon dont l’ennemi se présente change.

Fabrizio Dori avait déjà mis en évidence avec son œuvre Gauguin: l’autre monde sur la scène européenne, avec le dieu vagabond il réaffirme son caractère indépendant des courants et son grand amour pour la peinture, et sert de présentation en Espagne de l’auteur. Ainsi, ECC Ediciones confirme son bon travail avec les auteurs européens, bien qu’il ne soit toujours pas correct dans les détails mineurs, dans ce cas ce n’est pas le format, qui est généralement ce qui est le plus critiqué, mais le rôle, qui pourrait être mieux de proposer un travailler avec de telles racines picturales.

Le Dieu des clochards

URL: Milcomics

Auteur: Fabrizio Dori

ISBN: 978-84-18094-39-2

Nombre de pages: 152

Description: Eustis le Clochard possède d’étranges pouvoirs de divination, puisqu’il appartenait autrefois à la cour de Dionysos, le dieu du vin. Ah, quelles parties collaient! Mais les dieux l’ont maudit et il est maintenant condamné à partager la vie quotidienne des humains dans un monde malheureusement dépourvu de magie. Jusqu’au jour où Hécate, reine des wraiths, lui confie une mission: et le voilà, prêt à retrouver son monde perdu en compagnie d’un fantôme étrange et d’un petit professeur myope … Dans Le Dieu Vagabond, Fabrizio Dori (Gauguin: L’autre monde) propose une immersion fascinante dans le monde antique, offrant une vision différente de la mythologie et de l’art pour façonner une odyssée d’une beauté extraordinaire. Lauréat du prix Ouest-France 2019 au festival Quai des Bulles. Nominé au prix des librairies bande dessinée 2019 en France Nominé au prix Tour d’Ivoire au festival Á Tours de Boulles 2019 Inclus dans la sélection des incontournables de l’été 2019 de l’ACBD (Association des critiques et journalistes spécialisés en bande dessinée) de France).

JOTA (J.C.Royo)

