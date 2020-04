Le directeur de God Of War, Cory Barlog, n’a jamais obtenu un trophée de platine

Contrairement à certaines personnes dans les hauts lieux du jeu, Dieu de la guerre Le réalisateur Cory Barlog est l’une des rares voix de l’industrie que les joueurs ne peuvent tout simplement pas obtenir assez, et maintenant il les informe qu’il n’a jamais obtenu de trophée de platine dans un jeu PlayStation. C’est un aveu relativement audacieux pour un homme qui fait des jeux vidéo quelque peu punitifs pour gagner sa vie, mais les fans continuent de l’aimer – pour l’instant, bien sûr.

Pour la plupart des joueurs, les méta-jalons comme les réalisations Xbox et les trophées PlayStation sont tout simplement un joli petit indicateur de progrès alors qu’ils jouent à travers un jeu solo ou multijoueur. Cependant, pour d’autres, la réussite et la chasse aux trophées sont un mode de vie, et gagner son premier trophée de platine ou effacer la liste complète des trophées d’un jeu est un rite de passage pour les joueurs PlayStation en quête de gloire. Les développeurs peuvent être à la tête non seulement des exigences de réussite et de trophée, mais aussi des systèmes de gameplay réels qui les contextualisent, mais de nombreux joueurs sont souvent surpris d’apprendre que les développeurs sont souvent trop occupés à créer des jeux pour les jouer suffisamment pour gagner des jalons brillants de les leurs.

En relation: Le directeur de God Of War a des tonnes de raisons stupides pour lesquelles GoW est meilleur que le dernier d’entre nous

Répondant à un tweet officiel sur PlayStation demandant aux joueurs quels étaient leurs tout premiers trophées de platine, Cory Barlog a réagi avec une réponse qui a surpris beaucoup de gens. Bien qu’il soit le directeur créatif du Sony Santa Monica Studio, son “Quarantine Truth” profond et sombre est qu’il “n’a jamais platine un jeu”. Cette déclaration est légèrement trompeuse car il a révélé plus tard à un fan consterné qu’il n’avait pas au moins battu God of War jusqu’à la fin, clarifiant “Je veux dire, j’ai fait tout ce qu’il y avait dans mon jeu pour obtenir un platine, seulement c’était avant libéré, donc je n’ai pas obtenu le trophée. “

Il n’est ni difficile à supposer ni accablant pour Barlog que son excuse pour ne pas avoir remporté de trophées activés pour le lancement d’autres titres PlayStation repose clairement sur le fait que l’homme est probablement beaucoup trop occupé à développer des exclusivités de première partie Sony et à se livrer à ses manigances en ligne habituelles. comme ça. Les fans ont aimé choisir son cerveau créatif à propos de God of War et des titres passés, et tout ce qui ne lui est pas demandé, il offre volontiers de son propre gré, ayant déjà partagé des friandises intéressantes comme les origines du surnom de Kratos pour Atreus et le lever des sourcils fait que le christianisme est canoniquement réel dans l’univers du jeu.

Alors que la prochaine génération de consoles approche à grands pas, il n’est pas trop tard pour que Barlog décroche son tout premier trophée de platine ou une réalisation rare sur la prochaine PlayStation 5 ou Xbox Series X. De plus, la franchise qu’il préside est bien antérieure aux trophées. – et Kratos a réussi à faire le saut entre les nouvelles consoles PlayStation à deux reprises maintenant – alors j’espère que Barlog n’oublie pas d’apporter un God of War de nouvelle génération dans sa quête de platine.

Suivant: Le créateur de God of War est furieux Les gens appellent Kratos un misogyne

Source: Cory Barlog