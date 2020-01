Le directeur de Gretel & Hansel explique la puissance de la cote PG-13 du film

Directeur de Gretel & Hansel Osgood Perkins dit qu’il est “vraiment content” de la cote PG-13 de son film … parce qu’il veut vraiment que les enfants de moins de 13 ans le voient. Bien que la plupart des films de cette année destinés aux enfants, y compris Sonic the Hedgehog et Trolls World Tour, promettent d’être des films brillants et optimistes, la bande-annonce de Gretel & Hansel suggère une histoire sombre et terrifiante. Et c’est exactement ainsi que Perkins dit qu’il a prévu que ce soit.

Perkins n’est pas étranger à l’horreur. Son père était Anthony Perkins, mieux connu pour avoir joué Norman Bates dans le classique Psycho d’Alfred Hitchcock en 1960. Le premier rôle d’acteur pour Osgood (parfois crédité comme «Oz Perkins») était la version de 12 ans de Norman Bates dans Psycho 2. Plus récemment, cependant, il s’est concentré sur la réalisation, y compris l’histoire fantôme de Netflix 2016 I Am The Jolie chose qui vit dans la maison. Il dit que son dernier film d’horreur, qui s’ouvre ce week-end aux États-Unis, est destiné à toute la famille.

Dans une interview avec ., Perkins dit qu’une cote PG-13 est une introduction accessible aux films effrayants. «La puissance de la cote PG-13 pour une image comme celle-ci est… les enfants veulent jeter un œil derrière le rideau. Ils veulent voir ce qui est sombre au coin de la rue », explique-t-il. Il Perkins a également lié ce sentiment à sa propre expérience d’enfance, en disant:

Quand j’étais enfant, j’avais une photo, j’ai découpé une photo de Linda Blair dans The Exorcist. Je l’avais au fond de mon coffre à jouets. Personne ne savait que c’était là, sauf moi. De temps en temps, je retirais tous les jouets pour que je puisse les voir, puis je remettais tous les jouets.

Perkins pense également que l’introduction de films d’horreur aux enfants est essentielle au développement. Il expliqua:

Je pense que c’est un cadeau puissant à offrir à un enfant, la qualité de, ça va. C’est normal d’être vraiment flippé parfois, c’est bon. Cela renforce la résilience, l’intelligence émotionnelle, toutes les bonnes choses. Le PG-13 a toujours été le but, et je suis vraiment content que nous y soyons arrivés.

Le slogan de Gretel & Hansel est «Un conte de fées sinistre», suggérant que ce film vise à être fidèle à l’histoire originale des frères Grimm. Cependant, la bande-annonce montre qu’il y a déjà plusieurs changements notables dans le conte de fées. Au lieu de deux enfants à peu près du même âge, Gretel a 16 ans tandis que Hansel a environ huit ans. Et au lieu d’attirer les deux enfants chez elle pour les manger, la bande-annonce de Gretel et Hansel suggère que la sorcière s’intéresse principalement à Hansel pour le déjeuner. Son objectif pour Gretel semble être de la convertir à la sorcellerie. En montrant des images de l’occulte et en disant à Gretel qu’elle a le «pouvoir de voir ce qui est caché et de le prendre», la bande-annonce suggère une histoire plus compliquée de réalisation de soi pour Gretel.

Le public moderne peut penser que les contes de fées sont des histoires simples et sans souci à raconter aux enfants, mais en réalité, la plupart des contes de fées ont des origines plus sombres. En fait, le folklore recueilli pour les contes de fées de Grimms était des histoires allégoriques destinées à inciter l’auditeur à adopter un meilleur comportement. Bien que certains historiens soutiennent que ces types de contes de fées n’ont jamais été destinés aux enfants, l’utilisation d’histoires effrayantes pour introduire des idées sur la croissance, la résolution de problèmes et la lutte contre le mal pourrait être la raison pour laquelle les contes de fées ont duré si longtemps. Le ton effrayant Gretel & Hansel peut avoir plus à dire à son public que ce à quoi nous nous attendons.

