Le directeur de Gretel & Hansel veut refaire le vendredi 13

Le directeur de Gretel & Hansel, Oz Perkins, veut diriger le prochain vendredi 13 film. Perkins (fils de la star de Psycho Anthony Perkins) a commencé sa carrière à Hollywood en tant qu’acteur en 1983 lorsqu’il est apparu en tant que jeune Norman Bates dans Psycho II. Perkins est apparu dans une variété de films jusqu’en 2014, date à laquelle il a commencé à se concentrer sur l’écriture et la réalisation. Perkins a réalisé deux films d’horreur au cours de sa carrière: The Blackcoat’s Daughter et Netflix Original I Am the Pretty Thing That Lives in the House.

Un nouveau film du vendredi 13 est probablement en développement depuis que Paramount Pictures a racheté les droits de la franchise. À l’origine, la rumeur disait que les fans allaient obtenir un style d’images trouvées vendredi 13, avec une date de sortie en 2015. Cela n’a finalement pas eu lieu, mais plusieurs réalisateurs et producteurs ont été intéressés à participer au redémarrage. Le réalisateur V / H / S David Bruckner a été l’un des premiers réalisateurs à se séparer du projet, et plus tard Breck Eisner (The Last Witch Hunter) était en pourparlers pour diriger à la place. D’autres noms notables comme Jason Blum et LeBron James ont parlé de produire vendredi 13 juin. Maintenant, un autre réalisateur s’intéresse au film.

En parlant avec Bloody Disgusting sur leur podcast Boo Crew, Perkins a expliqué comment il voudrait diriger le redémarrage du vendredi 13, en disant: “Je ferais cela. Je serais ravi de le faire. C’est probablement celui pour moi.” Je ne voulais pas faire Halloween, par exemple. J’avais l’impression que c’était fait. Jason est mon gars. De plus, c’est le 13e. Appelez-le simplement «13» ou quelque chose comme ça. ” Il a également révélé qu’il avait lu le script du vendredi 13 d’Aaron Guzikowski, expliquant: “Le scénario que j’ai lu a été écrit par le gars qui a écrit Prisoners, et c’était bon. C’était en quelque sorte un remake de l’original, et c’est ce que je voudrais faire. Refaites un peu l’original, avec la maman, le camp et tout le reste. Et mettez-le dans la période. Ouais. Peut être.”

Perkins a également discuté du différend juridique qui se déroule actuellement avec le vendredi 13, qui est la principale raison pour laquelle un film n’a pas encore été produit. Le réalisateur du film original Sean S. Cunningham et l’écrivain Victor Miller se battent actuellement pour les droits de la franchise. Miller a tenté de récupérer les droits sur son travail depuis 35 ans que vendredi 13 a été publié, mais Cunningham a affirmé que le script de Miller était une œuvre à louer, ce qui signifie qu’il n’a aucun droit à la franchise. Cependant, la bataille juridique pourrait être bientôt terminée puisque le vendredi 13, l’affaire sera renvoyée devant les tribunaux dans quelques semaines.

Les trois films réalisés par Perkins n’ont pas reçu de critiques élogieuses, mais avoir un nouveau réalisateur sur une franchise aussi périmée que vendredi 13 pourrait être une bonne chose. Perkins est également clairement un fan de Jason, ce qui est important lors de la réalisation d’un nouveau film dans une franchise populaire que les gens attendent depuis plus d’une décennie. Perkins peut ou non obtenir un coup de feu pour diriger vendredi 13, mais de toute façon, les fans veulent juste revoir Jason sur grand écran.

Source: Dégoûtant sanglant