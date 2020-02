Le directeur de Hair Love a annoncé sa nomination il y a 8 ans

Amour De CheveuxL’écrivain et co-réalisateur Matthew A. Cherry a prédit qu’il allait simplement être nominé pour un prix de l’Académie vient de remporter un Oscar. Le projet d’animation a décroché le prix du meilleur court métrage d’animation de cette année aux 92e Academy Awards. Le film a battu Sister de Siqi Song, Daughter de Daria Kashcheeva, Kitbull de Rosana Sullivan et Kathryn Hendrickson et Mémorable de Bruno Colle et Jean-Francois Le Corre.

En six minutes et 47 secondes, Hair Love raconte l’histoire d’un père afro-américain apprenant à coiffer sa fille Zuri pour la première fois. Il présente la voix d’Issa Rae en tant que mère. Toute la scène est assez drôle et attachante, le père étant tellement anxieux de s’y atteler la première fois. Avec un mélange de morceaux amusants et émotionnels, le bref récit a un impact. Et maintenant, c’est un film oscarisé – quelque chose dont Cherry a peut-être parlé.

Connexes: Pourquoi un parasite a remporté l’Oscar 2020 du meilleur film

À la lumière de la victoire de Hair Love lors des célébrations des Oscars hier soir, les gens ont retrouvé le tweet de Cherry de 2012 déclarant qu’un jour, il serait nominé pour un Oscar. Huit ans plus tard. il est non seulement nominé, mais aussi gagnant. L’écrivain / réalisateur a également republié son tweet de 2016 alors qu’il recherchait des artistes 3D pour “une idée de court métrage digne d’un Oscar”. Les gens dans la section des commentaires étaient satisfaits de cette victoire, mais certains d’entre eux profitent également de cette opportunité pour déclarer ouvertement leurs objectifs – tout comme Cherry l’a fait en 2012. Consultez les tweets ci-dessous:

Je vais être nominé pour un Oscar un jour. Je le revendique déjà

– Matthew A. Cherry (@MatthewACherry) 2 juin 2012

Outre le fait que Cherry avait apparemment prédit sa victoire aux Oscars il y a huit ans, ce qui rend cette victoire plus douce, c’est le fait qu’il s’est donné beaucoup de mal pour faire fabriquer Hair Love. Le film a été produit grâce à une campagne Kickstarter en 2017. Initialement, Cherry ne visait qu’un objectif de 75 000 $, mais les contributions ont facilement dépassé cela. En fin de compte, il a fallu recueillir plus de 300 000 $. Selon Kickstarter, c’est le montant le plus élevé recueilli par un court métrage sur leur site de crowdsourcing. L’année dernière, il a été repris par Sony Pictures Animation et sorti en août en même temps que The Angry Birds Movie 2. Outre son déploiement en salle, il a également été adapté dans un livre pour enfants écrit par Cherry et illustré par Vashti Harrison.

Bien que Cherry n’ait pas exactement prédit sa victoire pour Amour De Cheveux, c’est un témoignage de sa croyance en lui-même. Ajoutez à cela du travail acharné et de la détermination, et il est maintenant lauréat d’un Oscar. Le film est sans aucun doute émotionnel, mais les gens peuvent également prendre l’histoire derrière eux et en faire leur inspiration pour continuer à atteindre leurs objectifs respectifs.

Plus: Liste des gagnants des Oscars 2020: Parasite, Joker, 1917 et plus

Source: Matthew A. Cherry, 2

Adam Sandler prononce le meilleur discours d’acceptation malgré Oscar Snub

A propos de l’auteur

Geek accidentelle qui est perpétuellement curieuse, Ana a ravivé son amour pour l’écriture il y a plusieurs années et l’a épousé avec tout ce qui touche à la culture pop. Le résultat est un jeune écrivain passionné qui pouvait se promener (et bien sûr, écrire) sur les films et les séries plusieurs heures par jour. Elle a un faible pour Le Roi Lion, les vieilles chansons et la décoration intérieure; est actuellement obsédé par les anciennes sitcoms (The Golden Girls!); et n’osera pas regarder de films d’horreur bien qu’elle meure (ironiquement) d’envie d’en voir un. Bien qu’elle soit un peu en retard à la fête et qu’elle était une vraie non-croyante de Force, elle trouve maintenant la franchise Star Wars assez fascinante (fait amusant: c’est une théorie folle de Jar Jar Binks / Sith qui l’a attirée).

En savoir plus sur Ana Dumaraog