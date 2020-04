Le directeur de l’extraction voit un potentiel pour la préquelle

Mission de sauvetage (extraction) C’était le film responsable de la tête des sorties de Netflix la semaine dernière, et les critiques n’ont pas été entièrement défavorables. Sans entrer dans les détails, les séquences de combat et même le travail d’acteur de Chris Hemsworth ont été acclamés. L’action d’adrénaline pure, ajoutée au rôle principal d’une telle célébrité, pourrait bien jeter les bases d’une franchise. Pour le réalisateur Sam Hargrave, qui a fait de Extraction son premier long métrage, il est possible que cette production soit remplacée par une préquelle.

Lors d’une conversation avec Collider, Hargrave a été interrogé sur la question de savoir si le projet d’un deuxième versement était sur la table, compte tenu en particulier de la fin ouverte de Mission Rescue. En réponse, le cinéaste américain a avoué qu’il voit des possibilités à la fois pour une suite et une préquelle.

«Il y a beaucoup de potentiel. C’est tellement intéressant. Et encore une fois, la beauté d’une fin ambiguë est qu’il y a tellement de façons de continuer “, a déclaré le coordinateur des cascades. Vous pouvez avancer ou reculer. Ce sont des histoires très intéressantes, peu importe comment vous regardez la chronologie [a modo de secuela o precuela]. »

D’un autre côté, insistant sur le fait que le public a le dernier mot sur l’opportunité d’un suivi de l’extraction, son directeur a également suggéré que – si cela était fait – il serait plus intéressé à explorer les événements qui ont conduit à la récente sortie.

La mission de sauvetage concerne Tyler Rake (Hemsworth), un mercenaire audacieux engagé par un riche patron criminel pour sauver sa victime kidnappée. À un moment donné du film, alors que Rake échappe aux dangers du Bangladesh, lui et ses sauvés sont gardés par Gaspar (David Harbour), un allié du protagoniste.

La relation entre Rake et Gaspar a soulevé de nombreuses inconnues, par exemple, comment se sont passées ces batailles passées dans lesquelles les deux ont combattu côte à côte. Ce contexte fascinant, couplé à la chimie entre Hemsworth et Harbour, est ce qui motiverait Hargrave à raconter son histoire en tant que préquelle de l’extraction. Aimez-vous l’idée?

Produit par Joe et Anthony Russo, Mission de sauvetage Il est actuellement dans le catalogue Netflix Amérique latine. Ici, la critique de Cinéma PREMIERE.