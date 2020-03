Le directeur de Suicide Squad explique la scène de joker la plus étrange

Partager

Quatre ans après le début de Suicide Squad, nous pouvons découvrir plus de détails sur une scène Joker qui n’avait pas beaucoup d’explication.

David hier (Acer Hearts, Bright) explique la scène de Suicide Squad où vous pouvez voir le Joker (Jared Leto) gloussant par terre alors qu’il était entouré de couteaux, d’armes à feu et … de vêtements pour bébé.

Certains fans ont montré leur confusion avec cette scène et ont demandé au réalisateur sur Twitter:

«Soirée cinéma en famille avec Suicide Squad. Ma femme et moi voulons savoir ce qui arrive au Joker et aux vêtements de bébé. Ont-ils tué des bébés hors écran? “

David Ayer a donc répondu:

Harley Quinn voulait une famille normale avec Joker, d’où le bébé dans sa vision. J’ai pensé que j’aurais constamment harcelé MJ pour avoir un enfant ensemble. Il a donc demandé à M. Frost d’acheter des combinaisons. Le cercle représente la façon dont il voit Harley. “

Conclusion: Il s’agissait d’une scène symbolique où les téléspectateurs pouvaient découvrir comment Harley Quinn était représentée dans la tête du Joker. Mais sans explication dans le film, il reste dans une scène très sympa mais sans conséquence.

Jared Leto ne reviendra pas aux films de DC Comics.

Un nouveau film de Suicide Squad réalisé par James Gunn (Guardians of the Galaxy) sortira en 2021 et reprendra plusieurs personnages du précédent opus de 2016 tels que Harley Quinn (Margot Robbie), Rick Flag (Joel Kinnaman), Captain Boomerang (Jai Courtney) et Amanda Waller (Viola Davis). Pour l’instant, nous ne savons pas de quoi parlera l’histoire, mais ils ont déjà déclaré que ce serait le film le plus drôle du genre des super-héros et ils ont également signé de nombreux acteurs bien connus tels que Taika Waititi, Idris Elba, Nathan Fillion, Pete Davidson, Storm Reid, Michael Rooker, Alice Braga, David Dastmalchian, John Cena et Peter Capaldi.

Cependant, ils ont déjà confirmé que nous ne verrons pas le Joker de Jared Leto dans cette nouvelle équipe de suicide, car le réalisateur James Gunn a déclaré que le personnage ne cadrait pas dans son film. En outre, l’acteur représente actuellement Morbius le vampire vivant de Marvel / Sony. Il ne reviendra donc pas à DC Comics.

