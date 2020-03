Le directeur de The Invisible Man, Leigh Whannell, veut redémarrer Dracula

Le réalisateur du récent film d’horreur The Invisible Man a montré son intérêt pour le redémarrage Dracula. Leigh Whannell n’a peut-être pas beaucoup de crédits de réalisation à son nom, mais il travaille dans le genre de l’horreur depuis plusieurs années. Whannell est surtout connu pour avoir co-créé la franchise Saw avec James Wan, ainsi que pour avoir écrit et joué dans les quatre films Insidious. Whannell a fait ses débuts de réalisateur en 2015 avec Insidious: Chapter 3, avant de diriger Upgrade en 2018.

Bien qu’il y ait eu un nouvel intérêt pour le redémarrage des films d’horreur classiques, Dracula a un problème avec les cinéastes de personnages. Le livre original de Dracula a été écrit par Bram Stoker en 1897. F. W. Murnau a adapté l’histoire en 1922 avec Nosferatu, avant qu’Universal Studios ne réussisse dans leur film de 1931 avec Bela Lugosi. Alors que Dracula, Nosferatu et Dracula de Bram Ford Stoker de Francis Ford Coppola sont quelques-uns des points forts de la franchise Dracula, il y en a eu plusieurs autres qui ont moins que réussi. Les deux exemples les plus récents seraient Dracula Untold, qui était censé lancer le redémarrage classique des monstres des studios Universal, ainsi que la décevante série Dracula de la BBC avec Claes Bang. Aucun de ces récits de Dracula n’a laissé une impression durable aux fans, mais Whannell a une idée sur la façon de redémarrer Dracula.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Invisible Man 2020 n’a jamais inclus les connexions Johnny Depp ou Dark Universe

Dans une récente interview avec Bloody Disgusting, Whannell a expliqué comment il redémarrerait Dracula avec un environnement moderne, similaire à ce qu’il a fait avec The Invisible Man. Bien que Whannell n’ait nullement suggéré qu’il travaillait sur une adaptation de Dracula, il a tout prévu sur la façon dont il le ferait. Une partie de la citation de Whannell peut être lue ci-dessous:

“Je pense que j’essaierais de comprendre l’essence de ce qui rend Dracula effrayant, ce qui est, pour moi, ce qui rend Dracula effrayant, c’est son manque de pitié. Le fait qu’il puisse faire semblant … Genre, ce n’est pas un romantique. Il a besoin de boire du sang. Quels parallèles dans la vie pouvez-vous imaginer que cela équivaut à quelqu’un sans pitié. C’est un psychopathe, non? Un psychopathe … Donc, pour avoir cette conversation avec vous, je suis en train de cracher ici, je prendrais le personnage tout de suite et soyez comme, je vais faire la version psychopathe de cela. La personne qui ne donne simplement pas de f ***. Peut-être qu’il boit du sang mais au-delà, il n’y a pas de capes, il n’y a pas d’éclair, il y a pas de brouillard, pas de loups. C’est juste un psychopathe qui boit du sang. “

Au fil des ans, Universal a tenté à plusieurs reprises de redémarrer ses films de monstres classiques, avec un succès variable. Leurs deux premiers films Mummy avec Brendan Fraser augurent bien des fans, mais deux ans après le décevant The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, Universal a essayé de redémarrer The Wolfman avec Benicio Del Toro, Anthony Hopkins et Emily Blunt. Le Wolfman n’a pas bien rencontré les fans ou les critiques, et Universal n’a pas réussi à récupérer son budget de 150 000 000 $. Avant que The Invisible Man n’atteigne les théâtres, Universal a de nouveau tenté de sortir de The Mummy, mais cela a finalement semblé être le dernier clou du cercueil pour leur univers sombre.

Alors qu’Universal a soi-disant des plans pour des films de monstres plus classiques, The Invisible Man pourrait lancer une approche moderne du genre. The Invisible Man a reçu des critiques stellaires, donc Whannell a certainement une chance de travailler à nouveau avec Universal Studios sur plus de films de monstres. Whannell commence à faire ses preuves en tant que réalisateur, et avec un plan clair pour redémarrer Dracula, il pourrait très bien avoir l’opportunité de concrétiser son idée.

Plus: L’homme invisible est tout ce que la maman de Tom Cruise n’a pas pu être

Source: Dégoûtant sanglant

Le membre le plus puissant de la Justice League pour combattre Superman

A propos de l’auteur

Christopher est rédacteur pour ., ainsi que rédacteur à distance pour . et les autres sites Web de Valnet. Il est diplômé du Rock Valley College en 2018 avec un diplôme d’associé en arts et un certificat de spécialiste en production médiatique.

Après avoir dirigé son propre blog de cinéma pendant plus de cinq ans, Christopher a rejoint l’équipe de . en 2018 en tant que rédacteur de liste. Christopher est un aspirant pour les films d’horreur des années 80 et de monstres géants, mais a couvert un large éventail de sujets lors de son emploi chez ..

En savoir plus sur Christopher Fiduccia