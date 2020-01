Le directeur de Venom & Zombieland aurait regardé pour Tom Holland & # 039; s Uncharted

Sony cherche à nouveau quelqu’un pour diriger Inexploré, et ils ont maintenant tourné leur attention vers Ruben Fleischer. Le studio essaie depuis des années de faire passer la populaire franchise de jeux vidéo sur grand écran. Cependant, cela n’a pas manqué d’essayer, car Uncharted n’a embauché réalisateur après réalisateur que pour les regarder partir.

Cette saga s’est poursuivie le plus récemment lorsque Travis Knight de Bumblebee a quitté le projet Uncharted il y a quelques semaines. Sa sortie s’est révélée être la dernière pierre d’achoppement pour Uncharted et qui pourrait avoir pour conséquence que le film manque à sa date de sortie prévue pour décembre 2020. Ces changements possibles ont été attribués au calendrier chargé de Tom Holland, en particulier à la nécessité de filmer Spider-Man Homecoming 3 plus tard cette année. Bien que ce délai donne au studio plus de temps pour trouver la personne qui peut réellement amener Uncharted dans les salles, ils essaient de verrouiller rapidement un réalisateur pour garder intacte la chronologie de la production précédente.

Selon un nouveau rapport de Deadline, Ruben Fleischer pourrait être l’homme pour aider Sony. Il serait en haut de la liste du studio pour monter à bord du projet dans le but de tirer sur Uncharted avant que les engagements de Holland en MCU ne commencent. Fleischer vient de diriger le très attendu Zombieland: Double Tap pour Sony et a également dirigé Venom, qui a généré plus de 850 millions de dollars dans le monde en 2018, pour eux également. Il n’a pas encore officiellement signé pour diriger Uncharted, donc il y a une chance que cela ne se produise pas.

Ce nouveau rapport jette un nouvel éclairage non seulement sur le réalisateur possible pour Uncharted, mais sur un état d’esprit différent de Sony sur la production. Au lieu de retarder potentiellement le film jusqu’en 2021 ou 2022, ils restent obsédés par l’idée que le film d’aventure soit leur grande sortie des fêtes cette année. Dans cet esprit, il est logique pourquoi ils se tournent vers Fleischer. Ses deux derniers films étaient pour Sony, ils ont donc une relation de travail solide. Il a également de l’expérience avec des films à succès et devrait être capable de gérer la production à court terme.

Si Fleischer finit par diriger Uncharted, il sera au moins le septième réalisateur à être attaché au film, mais le seul à rester fidèle au projet jusqu’à son achèvement. Cela devrait également signifier que les prochaines semaines seront remplies de nouvelles mises à jour sur le film. À partir de maintenant, Holland devrait jouer le rôle de Nathan Drake, mais le seul autre acteur annoncé est Mark Wahlberg en tant que mentor Sully. Sony devra se déplacer rapidement pour trouver des co-stars supplémentaires et un méchant pour Inexploré si Fleischer accepte de réaliser, c’est s’ils espèrent toujours commencer la production dans les prochains mois.

