Le directeur d’Evil Dead Remake révèle une fin alternative Sam Raimi leur a conseillé de changer

Le directeur du remake d’Evil Dead, Fede Alvaraz, a récemment parlé au Boo Crew Podcast (via Bloody Disgusting), où il a discuté d’une fin alternative au film de 2013. En fin de compte, le producteur et cinéaste Sam Raimi, qui a dirigé la trilogie originale classique Evil Dead, a conseillé à l’équipe de changer la fin originale. Voici quelques faits saillants.

Alvarez sur la fin originale: «La fin originale – nous en avons tourné une partie – s’est terminée comme le film original. [Mia] allait sortir de la maison, elle boitait loin de la maison et soudain la force – vous savez, la caméra folle qui traversait les bois – sortait de la maison, elle se retournait, criait, et ce serait tout , ce serait la fin. Dans le scénario, nous sommes allés un peu plus loin et nous disons, eh bien, c’est ce que nous avons vu dans le film original, donc je pense que nous devrions en voir plus cette fois », poursuit-il. «Nous allons donc faire ce cliché, et après qu’elle se retourne et hurle, nous verrons ce qui lui est arrivé. Il a été écrit alors qu’elle lévite pour la première fois – parce que vous ne voyez jamais de lévitation dans le film. C’était en quelque sorte les règles de [our] Evil Dead, pour ne jamais rien voir qui vous dise tout de suite que vous êtes dans un monde surnaturel. Donc, personne ne flotte [in] Evil Dead. Mais au dernier moment, elle flottera. Soudain, son corps était tendu comme un style Exorciste, puis nous allions la déchirer comme tous les membres ou quelque chose comme ça. Elle allait exploser dans cette bombe de sang. »

Alvarez explique pourquoi la fin a changé: “Donc c’est ce que nous avons écrit et Sam Raimi – c’est un gars sage [who] était également plus sensible au personnage et à l’expérience du public – [said] elle mérite de vivre. Après tout ce qu’elle a traversé, je pense que le public va vouloir qu’elle vive. Il serait injuste de retirer quelque chose du chapeau et de simplement dire: «Maintenant, elle meurt». Et je me disais: “Eh bien, c’est ce que vous avez fait dans l’original”, et il disait: “Eh bien, je ne pensais pas qu’Ash méritait de vivre.” Nous avons donc changé cela et c’était la fin que vous voyez [in] le film.”