Le directeur du réanimateur Stuart Gordon est mort à 72 ans

Variety rapporte que le directeur de Re-Animator Stuart Gordon est décédé à l’âge de 72 ans.

Après une première carrière dans le théâtre, il a fait ses débuts de réalisateur avec Re-Animator en 1985. Il allait ensuite diriger d’autres classiques du culte de l’horreur comme Dolls, From Beyond et Dagon. Il était également l’auteur de l’original Honey I Shrunk the Kids. Les autres films qu’il a réalisés incluent Castle Freak, The Pit and the Pendulum et King of the Ants.

Il était principalement connu pour avoir adapté des histoires de HP Lovecraft au cinéma et de David Mamet au théâtre. Il a également réalisé une adaptation de Mamet en tant que long métrage avec Edmond en 2005. Il a également créé une version musicale de Re-Animator en 2011.

411 aimerait présenter ses condoléances à sa famille, ses amis et ses fans.