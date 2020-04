Le directeur original de Doctor Strange 2 approuve toujours l’embauche de Sam Raimi

Scott Derrickson approuve la prise de contrôle de Sam Raimi Docteur étrange dans le multivers de la folie. Derrickson était un réalisateur plus connu pour des films comme Sinister et The Exorcism of Emily Rose, mais est maintenant surtout connu pour avoir dirigé Doctor Strange pour Marvel. Derrickson devait à l’origine revenir pour la suite de Doctor Strange après la confirmation du film par Disney, mais Derrickson a abandonné le projet en raison de différences créatives.

Alors que les fans étaient sûrement déçus de voir Docteur Strange dans le Multivers de la folie perdre Derrickson en tant que réalisateur, les fans étaient ravis d’apprendre que Sam Raimi pourrait diriger le film. Raimi est devenu célèbre grâce à sa trilogie Evil Dead, mais il est également familier avec les films de super-héros depuis qu’il a réalisé la trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire. Des rapports ont commencé à paraître en février selon lesquels Raimi était en pourparlers pour diriger la suite de Doctor Strange, et hier encore, Raimi a confirmé qu’il dirigeait Doctor Strange dans le Multivers de la folie. Maintenant, Derrickson a réitéré qu’il n’a aucun mal à être remplacé.

En relation: Le directeur de Spider-Man 2 explique un étrange œuf de Pâques étrange au docteur

Lors de sa publication sur Twitter, Derrickson a réaffirmé qu’il approuvait que Raimi reprenne le docteur Strange dans le Multivers de la folie. Derrickson a déclaré qu’il soutenait Raimi en février, mais a depuis lors reparlé de la question car il vient d’être confirmé que Raimi dirige le film. Le tweet de Derrickson peut être lu ci-dessous.

À ce stade, on ne sait pas grand-chose sur le docteur Strange dans le multivers de la folie. Le film était à l’origine considéré comme un film d’horreur, mais Kevin Feige a expliqué plus tard que Doctor Strange 2 n’était pas un film d’horreur, mais plutôt un film avec quelques “séquences effrayantes”. On sait depuis un certain temps que Scarlet Witch sera inclus dans la suite et que le film se connectera à WandaVision, mais il y a plusieurs rumeurs selon lesquelles plusieurs personnages devraient apparaître. Le film inclurait les frères sorciers de Strange, Frère Voodoo et Clea, ainsi que le retour de Mordo.

Derrickson a exprimé à plusieurs reprises son soutien à Raimi, tout comme les fans de Marvel. Les films d’horreur passés de Derrickson ont été sérieux et terrifiants, mais beaucoup de films d’horreur de Raimi ont un bon mélange de comédie sombre et d’horreur, ala Evil Dead 2. La création d’un film d’horreur complet aurait pu donner aux fans un nouvel ajout au MCU, mais Raimi semble correspondre à l’agenda de Marvel car ils ont mélangé plus de comédie dans leurs films de super-héros depuis que Disney a pris le relais. Même si Derrickson n’est plus impliqué dans le projet, il est toujours soulageant de savoir qu’il est favorable à ce que Raimi prenne le contrôle de Docteur étrange dans le multivers de la folie.

Plus: Le Fan Art de Doctor Strange 2 imagine le Spider-Man de Sam Raimi rejoindre l’équipe

Source: Scott Derrickson