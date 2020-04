Le discours de Thanos a-t-il été inspiré par Donald Trump?

Récemment, les médias sociaux ont été repris par les personnes derrière The Avengers. A cette occasion, les scénaristes ont parlé de Thanos et de son discours… inspiré de Donald Trump?

Thanos, un grand antagoniste des derniers films Avengers, a pris beaucoup d’influence lors de la récente session Quarantine Movie Party avec Avengers: Infinity War. Les scénaristes du film ont parlé des origines du discours initial du Mad Titan, mots que nous pouvons entendre lors de son attaque contre le navire asgardien. Ce qui est curieux, c’est que ce discours pourrait être lié à Donald Trump.

La réunion virtuelle, également appelée Quarantaine Watch Party of Avengers: Infinity War, avait la participation de Stephen McFeely y Christopher Markus , écrivains de Guerre d’infini, qui a ravi les fans avec certaines curiosités assez intéressantes. Certains utilisateurs ont pris le temps de poser des questions sur Twitter pendant la session et Comic Book a compilé les réponses du duo d’écrivains, partageant des aspects de l’aventure jamais abordés auparavant.

Cela a-t-il quelque chose à voir avec Donald Trump?

Thanos est la principale menace de Avengers: Infinity WarSon obsession de trouver les Infinity Stones et de nettoyer l’univers de la saleté qui représente une certaine partie de la population le pousse à commettre des actes ignobles. Enfin, il remplit sa mission et avec un simple cliché, il façonne le plus grand cauchemar des Avengers. Quelqu’un sur Twitter s’est demandé si le discours au début du film était inspiré par la victoire de Donald Trump aux élections de 2017. Voici la publication de la bande dessinée:

“Pouvez-vous dire que cette allocution d’ouverture pour Thanos a été écrite juste après le jour des élections?” Était la grande question. Bien que les écrivains n’accordent pas de réponse orale, ils partagent une image où nous pouvons voir Thanos avec le gantelet Infinity, les gemmes et une broche qui contient les mots “J’ai voté” (j’ai voté), en référence au président de États-Unis. C’est une comparaison claire entre le plus grand méchant de la Univers cinématographique Marvel et le leader controversé qui a laissé le public bouche bée à de nombreuses reprises, pas précisément pour ses discours d’une grande sagacité et empathie.