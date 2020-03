Le docteur Doom peut rejoindre le MCU et les bandes dessinées viennent de montrer comment

Marvel Comics vient de montrer le moyen idéal pour présenter Docteur Doom. Créé par Stan Lee et Jack Kirby en 1962, Victor Von Doom est l’un des méchants les plus célèbres de Marvel. Il a été amené au grand écran dans les trois films Fantastic Four de Fox, et le studio a ensuite engagé Noah Hawley pour écrire et réaliser un film dédié à Doctor Doom. Malheureusement, selon Hawley, ce film est dans les limbes après que Marvel ait récupéré les droits à la suite de l’acquisition de Disney’s Fox.

Ce n’est sûrement qu’une question de temps avant que le docteur Doom n’entre dans le MCU. En attendant, cependant, Marvel Comics fait de Doom une partie de plus en plus importante de leurs histoires. Marvel a récemment annoncé l’événement Darkhold, qui jouera sur les antécédents du docteur Doom en tant que sorcier plutôt que scientifique. Ici, Doom ouvrira imprudemment les pages du Darkhold, un livre de connaissances interdites contraint par le dieu démoniaque Elder nommé Chthon. Cet être monstrueux gouvernait autrefois la Terre, mais a été banni dans une autre dimension; ses agents ont tenté d’utiliser le Darkhold pour le ramener à maintes reprises, mais heureusement, ils ont été vaincus à chaque fois. Malheureusement, le docteur Doom est suffisamment égoïste pour croire qu’il peut gérer les sombres secrets du Darkhold – et il semble qu’il soit sur le point de libérer Chthon.

L’événement Darkhold sert de pointeur utile pour Marvel Studios, montrant comment ils peuvent utiliser Doctor Doom d’une manière nouvelle et créative. Fox a toujours traité le docteur Doom comme un scientifique, mais cet événement nous rappelle qu’il est également un sorcier dans les bandes dessinées. Doom a été montré grandissant dans ses prouesses mystiques au cours des dernières années, au point où Strange le considérait potentiellement comme le prochain Sorcier suprême. En effet, lorsque les pouvoirs magiques de Scarlet Witch étaient hors de contrôle, elle s’est enfuie vers Doom parce qu’elle pensait que son pouvoir mystique croissant dépassait à la fois le sien et celui d’Etrange. Il serait fascinant de voir Marvel Studios adopter cette approche, peut-être même utiliser Doom comme antagoniste de Doctor Strange et le présenter devant les Fantastic Four.

Curieusement, il ne serait vraiment pas difficile pour le MCU de raconter exactement la même histoire. Il y a des preuves que Marvel envisage de reprendre Scarlet Witch en tant que sorcière dans le MCU avant le docteur Strange dans le multivers de la folie, et c’est en fait une étape cruciale vers l’introduction du Darkhold lui-même. Dans les bandes dessinées, Wanda Maximoff est née dans un endroit riche en énergie magique et, par conséquent, Chthon a pu donner à l’enfant un potentiel mystique latent. Il a fallu des années pour que ce potentiel se réalise, et quand il l’a été, Chthon possédait Scarlet Witch. Heureusement, il a finalement été banni de sa propre dimension, mais Wanda a toujours été vulnérable à l’influence de Chthon.

Écrit par Steve Orlando et avec l’art de Cian Tormey, Darkhold est sûr d’être l’une des histoires les plus excitantes de l’année. Il est particulièrement opportun, cependant, car il sert d’inspiration potentielle pour le MCU; l’histoire semble être facile à adapter pour les films, et la prise sur Doom est fraîche et originale. C’est vraiment comme ça Docteur Doom devrait faire ses débuts MCU.

