Le docteur Doom tue Ultron avec un truc très sale

Le vilain Docteur Doom vient de prouver qu’il n’a pas d’objection à utiliser une technique pour vaincre son ennemi Ultron.

Attention SPOILERS de Avengers of the Wastelands numéro 1 par Ed Brisson et Jonas Scharf. Docteur Doom Il a toujours eu la réputation d’être l’un des méchants les plus méchants de la bande dessinée, et Marvel continue de consolider cette croyance. Il a toujours eu un air de royauté et de dignité pour accompagner sa personne arrogante, bien que cela ne lui interdise pas d’utiliser des tactiques sales dans une lutte contre Ultron

Bande dessinée de Marvel Avengers dans les Wastelands Il se déroule dans la réalité d’Old Man Logan, un avenir dystopique connu pour rendre ses héros et ses méchants plus sombres que jamais. Cela est principalement dû au fait que, dans cette réalité, les méchants ont mis de côté leurs différences et massacré systématiquement les héros, avant de conquérir le monde. La même réalité a apporté aux lecteurs une famille d’adoration pour enfants Hulk consanguinité, une friche américaine dirigée par des super-vilains, et maintenant Docteur Doom parfaitement disposé à se faufiler Ultron Et écraser son visage.

N’oubliez pas que cette version de Ultron, Ce n’est pas ce grand méchant qui veut conquérir la Terre et transformer l’humanité en une race robotique. Puisqu’il est un mécanicien qui travaille dans le garage de sa femme Tonya. On ne sait pas grand-chose d’autre sur cette version, à part le fait qu’il est un gars plutôt calme et aussi un assez bon père.



Il y a une tendance Marvel récemment défini sur Docteur Doom comme un méchant formidable, non seulement grâce à sa maîtrise de la magie et de la technologie. Mais aussi en combattant de mêlée. Récemment, dans sa propre bande dessinée solo, le King of Latveria a frappé pas moins que Taskmaster, connu pour son expérience dans les arts martiaux et ses “réflexes photographiques” qui font de lui l’un des meilleurs combattants de mêlée.

Le fait qu’ils accordent tant d’importance à la Docteur Doom chez Marvel Cela peut signifier que je pourrai bientôt faire le saut dans l’univers cinématographique. Puisqu’il pourrait être l’un des méchants les plus puissants des Avengers ou des Fantastic Four.

