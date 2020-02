Le docteur Strange a une excellente méthode pour ne pas enfreindre la loi des X-Men

Les X Men imposé certaines lois et quand le Docteur étrange En arrivant au domicile des mutants, vous devez réussir à éviter de vous mettre en colère.

Attention SPOILERS de Savage Avengers numéro 0 par Gerry Duggan, Greg Smallwood, Travis Lanham, Chris Claremont, John Romita Jr. et Dan Green. Lorsque le X Men ils ont établi l’île de Krakoa en tant que nouvelle nation souveraine pour tous les mutants de Marvel, ont créé trois lois pour que tous s’y conforment: faites plus de mutants, les mutants ne tueront pas les humains et respecteront la terre de Krakoa. Et c’est quelque chose que même les puissants Docteur étrange Il doit se conformer.

Les dirigeants du X Men représenté par le Conseil silencieux a établi ces lois afin qu’il puisse y avoir un sens de la courtoisie à Krakoa, ce qui est logique lorsque l’on considère la présence de nombreux anciens méchants tels que la révélation, le mystère sinistre et la dent de sabre. Cependant, une règle qui ne fait pas partie des trois premières lois est qu’il est interdit aux humains de marcher sur Krakoa. Seuls les mutants peuvent passer par une passerelle Krakoa, en plus Magnéto clarifier cette règle à un groupe d’ambassadeurs que vous connaissez dans la bande dessinée Maison de X # 1.

Pour l’instant, il n’y a pas eu beaucoup de tentatives de la part des humains pour prendre d’assaut les plages de Krakoa, à l’exception du meurtre réussi de Charles Xavier en X-Force numéro 1. Les défenses du X Men et l’emplacement de Krakoa au milieu de l’océan ont gardé les regards indiscrets, mais un puissant Avenger tel qu’il est Docteur étrange briser cette règle cardinale Avengers sauvages numéro 0.

La formation des Vengeurs sauvages a vu Conan le Barbare, Wolverine, Punisher, Elektra, le Voodoo Brother et un symbiote Venom combattre le sorcier maléfique, Kulan Gath.

Le méchant s’est finalement échappé, mais certains membres de l’équipe sont toujours empêtrés dans la mission de détruire Kulan Gath. Il Docteur étrange Il s’est impliqué lorsque Conan a volé le troisième œil de Kulan Gath à Agamotto, ce qui l’a amené à Krakoa pour demander l’aide de Magik.

Il Docteur étrange utilisez un sort de téléportation pour ouvrir un portail vers Krakoa. Une fois arrivé, Pyro, membre des Maraudeurs, vous salue. Pyro informe rapidement le docteur Strange qu’il envahit, dont le bon docteur est au courant. C’est pourquoi il est accompagné d’une bouteille de vin en cadeau.

La version plus récente de Cable est le prochain mutant à apparaître. Il dit au docteur Strange que les humains ne sont pas les bienvenus à Krakoa. Pour résoudre cette situation, Stephen Strange lance un sort de lévitation qui le retire physiquement du sol de Krakoa.

Après avoir résolu le malentendu qu’il demande à avoir une audience avec Magik, la raison la plus probable est que le docteur Strange a besoin de l’aide de ce mutant pour vaincre Kulan Gath.

Article précédentOiseaux de proie reprend une scène de Suicide Squad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.